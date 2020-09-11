مكياج زهري على طريقة النجمات العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - يعد المكياج الزهري أحد أساليب المكياج الرائجة كثيراً بين النساء، والمفضّلة لدى العديد من النجمات العربيات. وخلال الفترة الأخيرة، تألقت مجموعة منهن بمكياج زهري، قوي أحياناً وناعم أحياناً أخرى. فإذا كنت من محبات المكياج الزهري، رصدنا لك أجمل صور مكياج زهري لمجموعة من النجمات العربيات، رصدناها من إنستقرام، لتستوحي منها أجمل الأفكار.



شيلاء سبت

شيلاء سبت



النجمة شيلاء سبت ظهرت في أحدث صور لها على إنستقرام، بمكياج زهري موحد، أي مكياج مونوكروم باللون الزهري، ومن المعروف أن المونوكروم موضة مكياج رائجة حالياً وتلاقي انتشاراً واسعاً، لا سيما باللون الزهري الذي يمنح المرأة إطلالة مشرقة وحيوية. وقد ظللت شيلاء سبت عينيها بظلال العيون الزهرية، واختارت اللون نفسه لشفتيها وخديها، الى جانب الرموش الاصطناعية، وتحديد داخل العين بالكحل الأسود.

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بثينة الرئيسي

بثينة الرئيسي



من جهتها، اعتمدت النجمة بثينة الرئيسي أيضاً المكياج الزهري في أحدث إطلالاتها عبر موقع إنستقرام، وقد اعتمدت فيه على ظل العين الزهري على كامل الجفن العلوي وصولاً عند حدود الحاجبين، مع لمسة ناعمة من ظل العين الأبيض، على خطي الرمش العلوي والسفلي. كذلك، اعتمدت أحمر الشفاه الزهري مع لمسة لامعة، الى جانب تحديد الشفاه باللون الزهري نفسه، ووضع طبقات عدة من الماسكرا. ولإضافة الإشراقة الى وجهها، اختارت البلاش الزهري على طول عظمتي الخدين.



روان بن حسين

روان بن حسين



كذلك، اعتمدت مدونة الموضة الكويتية، في إحدى صورها على إنستقرام، المكياج الزهري بأسلوب أنثوي جذاب، استخدمت فيه ظل العين الزهري مع لمسة باللون الذهبي عند مدمع العين، كما ظللت خط الجفن العلوي بالظل البنفسجي الداكن، الى جانب خط أيلاينر ناعم على حدود الجفن العلوي. كذلك، اعتمدت أحمر الشفاه الزهري الفاتح واللامع.

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ياسمين صبري

ياسمين صبري



بدورها، اختارت النجمة ياسمين صبري لإحدى إطلالاتها عبر إنستقرام، المكياج الزهري الناعم جداً، الذي يلائم الأوقات كافة، والذي يمنح المرأة إشراقة طبيعية جذابة. وقد ارتكز مكياجها على تمرير ظلال العيون باللون الزهري الفاتح فوق الجفن العلوي وعلى الجفن السفلي، ووضع طبقات عدة من الماسكرا لتكثيف وتطويل الرموش، الى جانب أحمر الشفاه باللون الزهري اللامع.



رؤى الصبان

رؤى الصبان



تُعرف النجمة رؤى صبان بميلها الكبير الى البساطة والنعومة في إطلالاتها كافة، وقد نشرت مؤخراً صوراً عبر إنستقرام، اعتمدت فيها المكياج الزهري البسيط والأنيق في الآن، والذي ارتكز على استخدام الظل الزهري الفاتح على كامل الجفن العلوي، مع الأيلاينر الناعم، الى جانب أحمر الشفاه الزهري بدرجة أغمق، والبلاش الوردي على عظمتي الخدين.

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