كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - يفتقد الشّعر الجّاف إلى النّضارة والحيوية، وإلى الكثير من الزّيوت الطّبيعية التي تُرطبه، وتمنحه اللّمعان والملمس النّاعم، الأمر الذي يجعل الشعر يبدو باهتاً، ويؤدي إلى إتلاف الشعر وتقصفه وتكسّره أيضاً، بالتالي الجفاف والتقصف يساهمان في سقوطه وبطء نموه.

يمكن أن تُساهم مجموعة مختلفة من العوامل إلى جفاف الشعر، بما في ذلك غسله بإستمرار، وعدم إستخدام الشّامبو الملائم، التّعرض لعوامل الجّو المختلفة كالشّمس، وإهمال عمل حمامات كريم طبيعية تُغذّي الشّعر وتمدُّه باللّيونة، كما أنّ مُكوِّنات فرد الشّعر والصّبغات الكيميائية تؤثر سلبيًا فيه، وتزيد من جفافه وتقصُّفه.

يُمكنك علاج الشعر الجاف بسهولة وإعادة الرونق إليه، وذلك من خلال حمامات كريم للشعر المُكوَّنة من الوصفات الطبيعية الفعالة جدًا في علاج الشعر الجاف، يُمكنك إستخدامها لزيادة ترطيب الشعر، وتحضيرها بسهولة في المنزل، تعرفي على أفضلها في السطور الآتية:

حمامات كريم للشعر الجاف بمكونات طبيعية

حمامات كريم للشعر الجاف بمكونات طبيعية

الكاكاو المُرّ

حمام الكاكاو لعلاج الشعر الجاف

يُرطّب الكاكاو المُرّ الشعر الجاف، ويجعله حيويًا ولامعًا، ويجعل ملمسه ناعماً، كما يُساعد الزبادي في الحفاظ على صحة الشّعر ووقايته من التقصّف.

إخلطي ملعقتين من الكاكاو المُرّ، مع ملعقتين من اللّبن الزّبادي، وطبقّي الخليط على شعركِ ووزّعيه جيداً إبتداءً من الجّذور ونهايةً بالأطراف، واتركيه لنصف ساعة، ثمّ اغسليه بالماء الفاتر، حيث إن هذا الخليط سيزيد من كثافة الشّعر، وتغذيته، وتقويته.

الأفوكادو

حمام الأفوكادو فعّال في علاج الشعر المتضرّر

يعمل الأفوكادو على علاج الشعر المتضرر والجاف، وذلك لإحتوائه على الدهون الصحية، والفيتامينات، والبروتينات التي تساعد على ترطيب الشعر، وتحفّز نموّه.

قومي بهرس القليل من الأفوكادو، وأضيفي إلى الهريس القليل من زيت الزيتون، وقومي بدهن الشعر بالخليط لمدة نصف ساعة، ومن ثم نظفي شعرك تمامًا من البقايا وإغسليه بماء دافئ.

زيت الزيتون

يمكن الاستفادة من فوائد زيت الزيتون في علاج مشاكل الشعر الجاف، عن طريق دهن الشعر به مع تدليك فروة الرأس، ومن ثم تغطيته لنصف ساعة بقطعة قماش قطنية، ومن ثم شطف الشعر بماء دافئ والقليل من الشامبو للحصول على نتيجة فورية، من الممكن أيضًا إضافة قطرات من زيت السمسم وزيت النعناع.

خل التفاح

يُساعد الخل في ترطيب الشعر ومنحه اللمعان والحيوية

يُساعد خل التفاح المخفف على إعطاء ترطيب طبيعي وسريع للشعر، كما أنه يُعطي الشعر مظهرًا براقًا جميلاً، فقط تأكدي من إستعمال الخل المخفف بالماء لعدم التسبب بالضرر للشعر في حالة زيادة تركيز الخل، وتأكدي أيضًا من شطف الشعر بالماء بعد إستعمال هذه الوصفة لإزالة آثار الخل.

الموز

يعدّ الموز علاجاً فعالاً للشعر الجاف

يغذّي الموز الشّعر ويُعالج التّالف منه، ويحدّ من تشابكاته، وله تأثير رائع كالبلسم، ويمكنك إستخدامه بهرس موزة، وإضافة ربع كوبٍ من زيت جوز الهند إليها، ثم تطبيق المزيج على شعركِ وتركه لنصف ساعةٍ قبل غسله، إذ يغذي المكوّنان الشّعر بعمق، ويساهمان في معالجته، وفرده، والتّقليل من تشابكاته.

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المايونيز

المايونيز لتنعيم الشعر ومنحه النضارة والحيوية

يحتوي المايونيز على الزيوت اللازمة لترطيب الشعر، حيث إنّ الإستخدام المُتكرّر للمايونيز يجعل الشعر منسدلاً.

تتم إضافة كوبًا واحدًا من المايونيز إلى وعاء صغير، ثم ترطيب الشعر بالماء الدافئ، ثم وضع طبقة سميكة من المايونيز برفق على فروة الرأس والشعر، مع تدليك المايونيز في فروة الرأس حتى أطراف الشعر، ثم يُغطّى الشعر بكيس من البلاستيك، ويُسمح للمايونيز بالبقاء لمدة 30 دقيقة قبل غسل الشعر بالشامبو وشطفه، كرري ذلك أسبوعيًا لترطيب الشعر الجاف جدًا.

منقوع البابونج

يتميّز البابونج بخصائص فعّالة تُساعد في الحفاظ على لون الشعر ومنحه اللمعان

البابونج له مفعول البلسم في ترطيب الشّعر وإكسابه اللّيونة، والحيويّة، واللّمعان، واللون الجميل المائل إلى درجات الأشقر الفاتح عند الإستمرارية.

خُذي حفنةً من أوراق وأزهار البابونج وضعيها في الماء المغلي واتركيها لنصف ساعة، ثمّ صفيها لتحصلي على منقوعٍ صافٍ من أوراق البابونج، واخلطي معه ملعقتين من زيت البابونج، ودلّكي به شعرك قبل غسله، وثبتي الكاب عليه لمدة نصف ساعة، ويمكنكِ استخدام أكياس شاي البابونج الجاهزة.

الزيوت المعطّرة

تُفيد الزيوت العطرية في تعطير الشعر ومنحه النعومة واللمعان

إستخدام الزيوت العطرية التي تفيد الشعر الجاف، والتي تُساعد على فرد الشّعر الجّاف وتُكسبه نعومةً ولمعاناً، مثل زيت الجوجوبا، جوز الهند، زيت السمسم، الياسمين، المريمية، اللافندر، إكليل الجبل، وذلك من خلال وضع بعض نقاط الزيت على الشعر وتركه لمدة 10 دقائق ثم شطفه بالماء.

وللحصول على نتيجة أفضل لا تستخدمي المجفف وإتركي شعرك يجف بالهواء.

نصائح للعناية بالشعر الجاف

طرق العناية بالشعر الجاف

تعرّفي معنا إلى العديد من النصائح التي يجب إتباعها لـعلاج الشعر الجاف:

يُنصح بغسل الشعر مرتين في الأسبوع على الأكثر، ويُفضل عدم إستعمال الشامبو أو الصابون بشكلٍ يومي.

يُفضل تمشيط الشعر بمشط خشبي واسع، وعدم تمشيطه وهو مبلل.

عدم إستخدام مجفف الشعر أو مُنعم الشعر بشكل دوري، أو ضبطه على درجة حرارة عالية.

تجنب التعرض للشمس في وقت الذروة، وإعتماد قبعة أو وشاح لحماية شعرك.

تجنب إحكام ربط الشعر، وترك مسافة حرّة له للتحرك والتنفس تحت الحجاب.

يُنصح بإستعمال الأقمشة القطنية ذات المسامات الواسعة في تغطية الشعر.

الإبتعاد عن إستعمال المواد الكيميائية التي تصيب الشعر بالجفاف وتضر به على المدى الطويل.

قص الأطراف المتقصفة لإتاحة الفرصة للشعر للنمو بشكلٍ أفضل.

الحصول على كميات كافية من الماء يوميًا.

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