صور.. ياسمين صبري تكذب شائعات حملها بطريقة غير مباشرة في جلسة تصوير

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، صورة جديدة لها من حديث "فوتو سيشن"، تظهر خلالها رشاقتها، نافية بذلك الشائعات التي تتردد من حين إلى آخر حول حملها.

وظهرت "صبري"، ببلوزة فاتحة اللون غير منقوشة وفضفاضة، مع "جيب" بيضاء متوسطة الطول، مزينة بعدة زرائر ذهبية.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يقارب الـ160 ألف تسجيل إعجاب، وآلاف التعليقات، أبرزها: "زي القمر"، و"اللبس ده بيأكد أني مستحيل تكوني حامل"، و"مش لازم يعملي السيشن دي علشان تورينها إنك أستريت أستومك ومش حامل".

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يشار إلى أنه من حين إلى آخر، يتم تداول شائعة بشأن حمل الفنانة ياسمين صبري بعد زواجها منذ عدة أشهر، دون تعليق بالنفي أو التأكيد من الفنانة.

تفاصيل سيارة ياسمين صبري الجديدة.. سعرها 10 ملايين جنيه

في 19 أغسطس وصلت سيارة ياسمين صبرى ميناء الإسكندرية، ليجري الموافقة على الإفراج الجمركي لها برسوم 3.7 مليون جنيه في 25 أغسطس الجاري.

رولز رويس "dawn" هي السيارة الجديدة التي انضمت حديثا إلى ممتلكات ياسمين صبري، لتكون السيارة الثانية لياسمين من علامة رولز رويس، حيث تمتلك أفخم سيارة SUV على الكوكب "رولز رويس كولينان"

وجرى الإفراج عن السيارة الجديدة بقيمة 10 ملايين جنيه، حيث بلغ سعر السيارة حوالي 6 ملايين جنيه، و3.7 مليون رسومًا جمركية.