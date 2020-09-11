علاقات و مجتمع
شاركت الفنانة هالة صدقي متابعيها، فيديو جديد من حفل زفاف أمير شاهين، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
أظهر الفيديو هالة صدقي برفقة أمير شاهين، وهي تزغرد، وعلقت: "أحلى زغرودة لأجمل عروسين أمير ومنة يا رب يسعدهم".
وأنهالت تعليقات متابعيها أبرزها: "العروسة فيها بعض الشيء من ميرنا الله يرحمها، ربنا يفرح قلبك، ألف مبروك عقبال أولادك".
وأقيم حفل خطبة أمير شاهين، بالأمس، في الساحل الشمالي، وسط مجموعة من أصدقاء الفنانة إلهام شاهين، منهم هالة صدقي وسلوى خطاب، وحلا شيحة.
كانت هذه تفاصيل خبر هالة صدقي تزغرد في حفل زفاف أمير شاهين: "أحلى زغرودة لأجمل عروسين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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