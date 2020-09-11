هالة صدقي تزغرد في حفل زفاف أمير شاهين: "أحلى زغرودة لأجمل عروسين"

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة هالة صدقي متابعيها، فيديو جديد من حفل زفاف أمير شاهين، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

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أظهر الفيديو هالة صدقي برفقة أمير شاهين، وهي تزغرد، وعلقت: "أحلى زغرودة لأجمل عروسين أمير ومنة يا رب يسعدهم".

وأنهالت تعليقات متابعيها أبرزها: "العروسة فيها بعض الشيء من ميرنا الله يرحمها، ربنا يفرح قلبك، ألف مبروك عقبال أولادك".

وأقيم حفل خطبة أمير شاهين، بالأمس، في الساحل الشمالي، وسط مجموعة من أصدقاء الفنانة إلهام شاهين، منهم هالة صدقي وسلوى خطاب، وحلا شيحة.