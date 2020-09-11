قصة حب ميرنا المهندس وأمير شاهين "لم تكتمل": كانت كالملاك على الأرض

علاقات و مجتمع

فاجأ الفنان أمير شاهين، شقيق الفنانة إلهام شاهين، متابعيه مساء أمس، بحفل خطبته على فتاة تُدعى منة جاب الله، بعد سنوات من عزوفه عن الزواج أكثر من 5 سنوات، بعد وفاة الفنانة ميرنا المهندس.

قصة حب أمير شاهين والفنانة الراحلة ميرنا المهندس

قصة حب أمير شاهين والفنانة الراحلة ميرنا المهندس، لم تنتهى مثل قصص الحب بالزواج، بل كانت نهايتها حزينة، تحمل أوجاع وآلام الفراق بعد وفاة الفنانة، حتى يظل أمير شاهين سنوات عازف عن الزواج، فهي "حب العمر" كما وصفها.

بدأت علاقتهما بصداقة عادية، إلا إنها تطورت لعلاقة حب فيما بعد، ولم تستمر طويلا بعد إصابة الفنانة الراحلة بالسرطان.

وفي أكثر من لقاء تلفزيوني، وصفها أمير شاهين بأنها "خفيفة الظل، طيبة، خيرة وجدعة، كانت تحب أصدقاءها وعائلتها".

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لم يفكر لحظة الابتعاد عنها، خلال لقائه في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية "cbc": "إن الفنانة الراحلة ميرنا المهندس، هي الحب الأول والأخير في حياته، وأنهما ارتبطا لفترة طويلة، وكانا يستعدان لإعلان ارتباطهما، لكن القدر لم يمهلهما لذلك، مؤكدًا أنه يفتقدها بشكل كبير".

"كانت كالملاك على الأرض".. بهذه العبارة وصفها أثناء مرافقتها طوال فترة مرضها الذى أصيبت به، وهي في عمر الرابعة عشر من عمرها.

سنوات على رحيلها لم يستطيع الارتباط حزنا عليها، رغم حث شقيقته إلهام شاهين له على الزواج.

رحلت الفنانة ميرنا المهندس عن عالمنا، يوم 5 أغسطس عام 2015، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وهي في عمر 36 عامًا.