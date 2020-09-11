إطلالة صيفية ليوسف الشريف وزوجته على "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي ظهرا الثنائي يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء، في أحدث جلسة تصوير تجمع بينهما، وشارك كل منهما المتابعين عبر حسابهم الرسمي "إنستجرام".

وتألق كل منهما بإطلالة صيفية، إذ ارتدى الشريف قميصا باللون البرتقالي، بأزرار مفتوحة، وبنطلون باللون الأبيض.

كما تألقت "علاء" بفستان مجسم كت باللونين الأبيض والأسود، وحزام عند الخصر أبرز رشاقتها، كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، وزينت الإطلالة بإكسسوارات باللونين الفضي والذهبي.

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