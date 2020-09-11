رئيس معهد المناعة الروسي يعلن سبيلا جديدا لعلاج مرضى "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أعلن رئيس جمعية أطباء المناعة والمدير العلمي لمعهد علم المناعة والفيزيولوجيا في أكاديمية العلوم الروسية ، فاليري تشيريشنيف، سبيلا جديدا لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا، يمكن أن يحل محل جهاز التنفس الاصطناعي.
وقال إن 50 مريضا شاركوا في تجربة العلاج باستنشاق مزيج الهليوم والأكسجين تعافوا تماما من "كوفيد – 19". واستعان مريض واحد فقط منهم بجهاز التنفس الاصطناعي. أما بقية المرضى فلم يستعينوا به، وفق ما نقل "روسيا اليوم".
وأضاف أن التجربة على 50 مريضا مصابا بنوع خطير من مرض "كوفيد - 19" أجريت في أحد المستشفيات بجمهورية كومي الروسية في إقليم الأورال. وتعافوا كلهم من مرض "كوفيد – 19"، ما يعتبر نتيجة إيجابية.
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