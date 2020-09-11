افعلها في دقيقتين.. 6 أشياء إذ مارستها يوميا ستغير حياتك إلى الأبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

نتعرض في اليوم للعديد من الضغوط والمواقف الصعبة في العمل أو حتى في المنزل، وننتظر بفارغ الصبر الإجازات الأسبوعية.

هناك العديد من الأشياء البسيطة التي يمكن القيام بها لتقليل الضغط نوعا ما، وأوضحها موقع "livestrong".

- التنفس بعمق:

عندما تشعر بالقلق أو التوتر تنفس بعمق وببطء وسوف تكون أفضل، قد لا تلاحظ هذه الاضطرابات الطفيفة، ولكن التنفس الطبيعي يعيد طاقتك وتركيزك، بحسب جمعية علم النفس الأمريكية.

هناك العديد من تمارين التنفس المختفلة التي يمكنك تجربتها لكن بعضها قد يستغرق وقتا أطول للقيام به، وينصح الأطباء بالجلوس مستلقيا في وضع مريح، ثم ضع إحدى يداك على بطنك أسفل الضلوع والأخرى على الصدر، وخذ نفس عميق وكرر هذه العملية من 3 إلى 10 مرات.

- امضغ ببطء:

كيفية تناول الطعام لا تقل أهمية عن الطعام نفسه، فقد يؤدي عدم مضغ الطعام جيدا إلى عسر الهضم والانتفاخ وضعف امتصاص العناصر الغذائية، الأمر الدي يجعلك متوترا.

وأكد أطباء التغذية أن كلما طالت مدة المضغ كلما تعرض الطعام لفترة أطول للعاب التي تساعد على تكسيره حتي يتمكن جسمك من امتصاصه بشكل أفضل، بالإضافة إلى الحفاظ على الأسنان قوية.

- شرب الليمون الدافئ:

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شرب الليمون الدافئ في الصباح يعمل على ترطيب الجسم، ويقلل من الالتهاب ويساعد على الهضم، حيث يحتوي الليمون على كمية نسبة عالية من فيتامين سي والألياف القابلة للذوبان.

- تحرك من وقت للثاني:

احرص على أن تأخذ من وقت للثاني فاصل حركي على مدار اليوم، حيث تمنع التصلب في الجسم وتساعد الدورة الذموية على العمل بشكل أفضل، وتعزز الطاقة وتزيد من التركيز وتحرق السعرات الحرارية.

أثبتت الدراسات أن الاتصال بين الدماغ والجسم قوي، فيمكن للتمرين والحركة على مدار اليوم أن تغيير طريقة عمل العقل.

وينصح خبير التغذية البريطاني جيم وايت بالوقوف كل 30 دقيقة لمدة دقيقة واحدة فيمكن للإستراحات القصيرة أن تقلل من فرصة إصابتك بأمراض القلب.

- الجلوس باستقامة:

يفضل الجلوس مستقيما بمحاذاة العمود الفقري والمفاصل، فهذا الوضع يريح جسمك ويزيد من مرونته ويقلل من النوتر والاجهاد، ويسهل عملية الهضم وفقا لمكتبة الطب الوطنية الأمريكية.

- اذهب حافي القدمين:

أكدت دراسات نشرت في مجلة الصحة العامة البيئية أن المشي أو الوقوف حافي على الأرض لبضع دقائق في اليوم، من أعظم الأشياء التي تقلل من التوتر والقلق.

وأضافت الدراسة الاتصال المباشر بالإلكترونات الموجودة على سطح الأرض يمكن أن تعيد شحن الجسم وتحسن المزاج والنوم وتقليل الالتهابات والألم المزمن.