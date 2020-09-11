لبلبة تودع الصيف بأحدث جلسة تصوير "على البحر"

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لايف ستايل
خضعت الفنانة لبلبة لجلسة تصوير جديدة بالساحل الشمالي تودع بها الصيف، حيث ظهرت الفنانة صاحبة الروح الشقية الجميلة بإطلالة رائعة، حيث ارتدت سالوبيت أزرق يتماشى مع أجواء الصيف والساحل.
لبلبة دائما ما تهتم بمظهرها وأناقتها، فكل إطلالاتها رائعة، ودائمًا تواكب كل تطورات الموضة التي تتناسب مع جمالها وأناقتها، وحرصت على ارتداء سلاوبيت باللون الأزرق ليظهر قوامها الممشوق.
من كواليس العمل أنها استجابت لدعوة المصور محمود رؤوف بالتصوير أمام منزلها بالساحل الشمالي، وهي نادرًا ما تقبل أن يقوم أحد بتصويرها.
لبلبة قضت إجازة الصيف بصحبة أصدقائها النجمة إلهام شاهين، والمذيعة بوسي شلبي.
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