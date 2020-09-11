مطبخ

كتب: هن - 06:06 م | الجمعة 11 سبتمبر 2020

قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل سلطة مكرونة بالجبنة الشيدر والفلفل، وذلك من خلال برنامجه "الشيف"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة. مقادير عمل سلطة مكرونة بالجبنة الشيدر والفلفل نصف كيلو مكرونة سوستة 2 ثمرة طماطم 1 ثمرة بصل أخضر 2 ثمرة فلفل ألوان 1 ثمرة خس فلفل هالوبينو زيتون Advertisements 2 ملعقة مايونيز 1 ملعقة زيت زيتون 1 ملعقة ثوم بودرة جبنة شيدر أحمر مكعبات كاري فلفل أسود بهارات ملح طريقة عمل سلطة مكرونة بالجبنة الشيدر والفلفل نقطع الفلفل والطماطم لمكعبات متوسطة الحجم. نقطع البصل الأخضر لشرائح متوسطة، ثم يضاف الخس بعد تقطيعه لشرائح أيضاً رفيعة، ثم نحضر بولة زجاجية عميقة ونضع الخضروات. نضيف مختلف أنواع التوابل من الثوم البودرة والفلفل الأسود والبهارات والملح مع زيت الزيتون والمايونيز وتقلب المكونات معاً. وفي النهاية نضيف المكرونة وتقلب مرة أخرى وتقدم هكذا بجانب المأكولات.

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