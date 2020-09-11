أمور تلحق الضرر بالعين منها ارتداء نظارات شمسية رخيصة

صحة

تعتبر العين من الأماكن الحساسة، التي تتأثر سريعا وتحتاج إلى عناية خاصة، ويجب الانتباه لعدم إلحاق الضرر بالعين، لذلك نقدم لك عادات، قد تلحق الضرر بالعين، كما أوردها موقع "health line".

ارتداء العدسات اللاصقة أثناء النوم

إن هذه العادة السيئة، تزيد من خطر الإصابة بالتهاب القرنية، وهو عدوى تصيب القرنية، إذا تُرك التهاب القرنية دون علاج، فقد يتسبب في فقدان البصر.

إجراء الإصلاحات المنزلية دون ارتداء واق للعين

يجب ارتداء النظارات الواقية أثناء إجراء إصلاحات المنزل، يمكن لهذه النظارات الواقية، أن تمنع 90% من إصابات العين، التي تسببها المواد الكيميائية أو الحطام.

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عدم إجراء فحوصات دورية

عدم إجراء فحوصات دورية للعين، يمكن أن يتسبب في تفاقم المشكلة، إذا كنت تعاني من مشاكل بالعين.

قضاء ساعات طويلة أمام الكمبيوتر

إذا كنت تقضي ساعات طويلة أمام الكمبيوتر، فقد تجد أنك تعاني من متلازمة رؤية الكمبيوتر، وهي مشكلة صحية تشمل عدم وضوح الرؤية، أو ازدواجها وجفاف العينين أو احمرارهما أو تهيجهما.

الإفراط في القراءة

تعتبر القراءة من الأسباب الرئيسية لقصر النظر، وهي مشكلة في الرؤية تتميز بصعوبة رؤية الأشياء البعيدة، من المعروف أن التركيز لفترة طويلة من الوقت على شيء قريب من عينيك، مثل الكتاب، يضر بصرك.

التدخين

يزيد تدخين التبغ من خطر إلحاق الضرر بالعينين، جفاف العيون، إعتام عدسة العين.

النظر فترات طويلة في الهاتف المحمول

يمكن أن تكون هذه الأجهزة ضارة للعينين، في دراسة أجريت عام 2018، اكتشف الباحثون أن الضوء الأزرق المنبعث من هذه الأجهزة، يمكن أن يضر بالمستقبلات الضوئية لشبكية العين.

ارتداء النظارات الشمسية الرخيصة

النظارات الرخيصة، يمكن أن تلحق الضرر بعينيك، فهي غالبًا ما تحتوي على عدسات داكنة جدًا، لا توفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية.