صور زوجة حمو بيكا قبل وبعد المكياج: "بقالها أسبوع بتجهز"

لايف ستايل

شاركت خبيرة التجميل مي أدم، المسؤولة عن إطلالة "زوزو" زوجة حمو بيكا، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعدة صور للأخيرة، ترصد مراحل تغير ملامحها.

وأظهرت الصور في البداية العروس بدون مكياج نهائي، بملامح هادئة وطبيعية للغاية، وعيون داكنة اللون، مع الشعر الداكن، قبل أن تخضع لمراحل التجميل.

ثم عادت خبيرة التجميل، لتنشر عدة صور، تتضمن مراحل المكياج، من ارتداء العدسات، والرموش، لتجميل الحاجبين، والوجه والشفاه، حتى الشعر وارتداء طرحة الزفاف.

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وتواصل "هن" مع صالون خبيرة التجميل "مي آدم"، الذي أكد أن اللوك من اختيار العروس، قائلًا: "قعدت أسبوع تعمل تجهيزات، من تنضيف بشرة، وحمامات مغربية وورد، وحتى يوم الفرح، هي اللي اختارت المكياج ولون العدسات والشعر وكل حاجة".

واحتفل مغني المهرجانات، حمو بيكا أمس، بحفل زفافه على فتاة تُدعى "زوزو"، وأطل العروسين بإطلالتين مختلفتين خلال الحفل.