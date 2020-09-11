دعا لها حلمي وكرمها عز.. قصة الملاك النائم العائدة للحياة بعد 60 يوما

علاقات و مجتمع

مع نهاية العام الماضي تصدر اسم فتاة تدعى فريدة هشام أمجد، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضها لحادث أليم أدخلها في غيوبة تامة طيلة شهرين، لكن معجزة ربانية أعادت الفتاة التي لقبت بـ"الملاك النائم" للحياة من جديد.

وفي لفتة إنسانية كرمت مسرحية "علاء الدين"، أسرة "فريدة" إذ دعتها لحضور المسرحية وتكريمها على خشبة المسرح أمام الجمهور.

ويرصد "هن" قصة الفتاة فريدة هشام أمجد، المعروفة إعلاميًا بـ"الملاك النائم".

منشور لأحمد حلمي يدعو لفريدة

البداية جاءت من خلال منشور للفنان أحمد حلمي، عبر حسابه على "فيس بوك"، في نوفمبر لعام 2019، دعا من خلاله للفتاة "فريدة" بالشفاء العاجل لها: "يا رب اشفيها وعافيها وقومها بالسلامة لأسرتها وأهلها وحبايبها، اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، ادعوا لها علها ساعة استجابة"، مطالبًا جمهوره بالدعاء لفريدة".

عقب تداول المنشور.. من هي فريدة؟

منشور الفنان أحمد حلمي عن "فريدة" جعل البعض يتساءل عن الفتاة التي يدعو لها "حلمي"، ليتضح بعد ذلك، أنها فتاة عمرها 16 عامًا، تعرضت لحادث سير، إذ اصطدمت بها سيارة كانت تقودها فتاة أخرى، فدخلت في غيبوبة تامة، فقرر والدها العفو عن الفتاة التي تسبب في الحادث وتنازل عن المحضر.

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والدتها: يا رب نظرة من عنين فريدة والنبي

وعبر حسابها الشخصي على "فيس بوك"، تحدثت شيرين فاروق، والدة الفتاة التي عرفت بــ"الملاك النائم"، عن حالة ابنتها، قائلة: "أنا مامت فريدة هشام أمجد وافتخر، عشت واتعلمت أن الواحد يحمد ربنا على كل حاجه بس أنا ماكنتش بحمد ربنا غير غالبا على الحاجات الجديدة اللي بتحصل في حياتي، الحمد لله ابني نجح، الحمد لله رجع بالسلامة، الحمد لله خف من مرض، الحمد لله نفذت المهمة المطلوبة مني كويس، الحمد لله وقت ما تحصل الحاجة".

وتابعت الأم في منشورها: "من فترة قصيرة اتعلمت كلمة الامتنان لنعم ربنا ده غير الحمد طبعا، وكنت بالليل قبل ما أنام أفكر في الحلو اللي في اليوم وأمتن لربنا عليه وأحمده وأشكره على نعمه عامة زي الصحة، العربية، البيت والزوج والأولاد وأمي وإخواتي، حاجات عامة بردو، وفي عز المحنة اللي أنا فيها ممتنة جدًا لحب الناس اللي تعرفنا واللي ما تعرفناش بس بتدعي من قلبها لفريدة بنتي، أنا حاليا محرومة من نعمة النظر في عين فريدة، عمري ما فكرت أصلا فيها على إنها نعمة من النعم، سبحان الله، لما اتحرمت من نظرة عينيها حسيت إن الواحد المفروض لسانه مايبطلش حمد وشكر لله، على نعمه التي لا تعد ولا تحصى حقيقي".

واختتمت الأم: "احمدوا ربنا كتير أوي عشان يزيدكم ويحفظكم، ولئن شكرتم لأزيدنكم، أحمدك يا الله يا من لا يحمد على مكروه سواه، احمدوا واشكروا ما تنسوش، أنا راضية جدًَا على فكرة والله، يا رب نظرة من عنين فريدة والنبي، وحشتني، ادعولها بالشفا وادعولي ربنا يقويني".

الملاك النائم تفوق من الغيبوية

وعقب قرابة الشهرين من غيوبة "فريدة"، أعلنت إيمان بهاء، صديقة العائلة عن إفاقة فريدة من الغيبوبة: "عندي خبر حلو فريدة فاقت من غيبوبتها، أبوها إنسان محترم وكما أنقذ الفتاة التي صدمت بنته من السجن، مصر كلها كانت بتدعي ليها، ومامتها إنسانة جميلة وطيبة، الدعاء يغير القدر، الإنسان بيحوش عند ربنا الأعمال الصالحة وبيسحب من رصيده، الحياة كلها دروس وعبر".

أحمد عز يستضيف فريدة في "علاء الدين"

وبالأمس، بعدما اختفت الأضواء عن "الملاك النائم" أعاد الفنان أحمد عز، الحديث عنها من جديد بلافتة إنسانية إذ استضاف أسرتها في مسرحية "علاء الدين" للمخرج مجدي الهواري.