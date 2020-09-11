صور.. الأسود يسيطر على أفضل إطلالات مهرجان البندقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

تعبر الفنانات والمشاهير عن شخصياتهم من خلال أزيائهم ومدى أناقتهم، وذلك من خلال ظهورهم على السجادة الحمراء في المهرجانات العالمية وخاصًة السينيمائية.

وفي مهرجان فينيسيا السينمائي "البندقية"، في دورته الـ77، حضر عدد كبير من النجوم والمشاهير، وسط التزام كامل بجميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وسيطر اللون الأسود على إطلالات النجمات.

كيت بلانشيت:

ظهرت الممثلة والمخرجة الأسترالية كيت بلانشيت، وهي ترتدي فستانا أسود أنيق بقصة ميرميد، مفتوح من الصدر ومزين بحزام منتهي بشكل الفيونكة في الوسط.

وذكرت مجلة "فوج" الفرنسية أن كيت ارتدت هذا الفستان من قبل في مهرجان كان السينمائي لعام 2015.

فانيسا كربي:

ارتدت الممثلة البريطانية فانيسا كربي، بدلة سوداء أنيقة بزرار واحد ومفتوحة من الصدر، ونسقت معها سليبر أسود.

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روسيو مونوز:

ظهرت الممثلة الإسبانية وهي ترتدي فستان أسود طويل متلألأ، مزين بفصوص من أعلى، وبليسيه من أسفل، واختارت تسريحة شعر بسيطة ومكياج غير متكلف، وكلوتش وسليبر بنفس لون الفستان.

فريدا أوسن:

اختارت عارضة الأزياء النرويجية فريدا أوسن، أن ترتدي جامب سوت أسود، مزين بزرارين على كل جنب وانتعلت سليبر سيلفر.

رومولا غاراي:

ظهرت الممثلة البريطانية رومولا غاراي بفستان أسود أنيق طويل، مميز بقصة في نهاية الفستان بشكل متدرج.

فانيسا كربي:

تميزت الفنانة فانيسا كربي بارتدائها فستان أنيق أسود، بفتحة تصل إلى فوق الركبة ونسقت معه سليبر أسود عالي، بتوقيع العلامة التجارية الشهيرة فالنتينو.