فستان بليزر وإطلالة كاجوال.. أسوأ إطلالات مهرجان البندقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

تختلف الموضة من وقت لآخر، وتتنوع الأذواق من شخص للثاني خاصة في مجال الأزياء، ولكن هناك موديلات يراها الجميع غير أنيقة وغير مناسبة للمكان.

نشرت مجلة "فوج" المختصة بالموضة، أسوأ الإطلالات التي ظهرت على السجادة الحمراء في مهرجان البندقية.

كيت بلانشيت:

ظهرت الممثلة والمخرجة الأسترالية كيت بلانشيت بفستان سيمون غير أنيق (فستان بليزر) ولم يتناسب مع السجادة الحمراء، فهو عبارة عن فستان طويل مزين بكرانيش من على الوسط والكتف، بتوقيع مصمم الأزياء ألكسندر ماكوين، ويعلوه بليزر أسود، فهي دمجت بين لوك الكلاسيك والسواريه، ولم تكن نتيجته مرضية

ناتالي إيمانويل:

لم يكن اختيار الفنانة الأنجليزية ناتالي إيمانويل اختيار موفق على السجادة الحمراء فهي اعتمدت على ارتداء بلوزة بيضاء نصف كم مع بنطلون كاروه أحمر في أسود.

وفي إطلالة أخرى لناتالي إيمانويل ظهرت وهي ترتدي جيبة زرقاء مع تيشرت أبيض مزين بالألوان المختلفة.

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لودوفيكا فالي:

ارتدت الممثلة الأمريكية لودوفيكا فالي فستان أبيض مبالغ فيه، فهو عبارة عن طبقتين من الكلوش، ومزين بفيونكة كبيرة على الصدر، أعطته شكل مبالغ فيه.

إيما كورين:

ارتدت الفنانة وعارضة الأزياء البريطانية إيما كورين، فستانا أسود طويل مزين بياقة سيلفر، لم تتناسب قصته مع جسم إيما، ولم تتناسب مع الظهور على السجادة الحمراء.

مارجريت كوالي:

ارتدت عارضة الأزياء والممثلة الأمريكية مارجريت كوالي، فستانا متعدد الطبقات وكل طبقة بلون (الموف – البينك – المينت جرين – الأصفر) ومزين بحزام من المنتصف، وهو فستان غير مناسب للمهرجان لطبقاته وألوانه المتعددة.

تايلور هيل:

اختارت عارضة الأزياء الأمريكية تايلور هيل أن ترتدي إطلالة كاجوال واعتمدت بلوزة منقوشة وبنطلون جينز، ما أعطاها لوك الخروجات العادية وهو غير مناسب لمهرجان عالمي.