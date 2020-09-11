الاتحاد الأوروبي: جرعات لقاح كورونا قد تكون متاحة خلال شهرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

فجّر الاتحاد الأوروبي مفاجأة مدوية عن موعد إنتاج لقاح فيروس كورونا، رغم التقارير التي أكدت أنه قد لا يكون جاهزًا حتى عام 2021.

زعمت بروكسل أن لقاح فيروس كورونا قد يكون متاحًا في نوفمبر، بعد أن قال مات هانكوك وزير الصحة البريطاني، إنه قد لا يكون متاحًا حتى العام المقبل.

وقالت ساندرا جالينا، كبيرة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إن الجرعات الأولى من اللقاح التي طورتها جامعة أكسفورد قد يتم إعطائها للأشخاص، في غضون أسابيع، ما يعني أن لقاح كوفيد-19 قد يكون متاحًا في نوفمبر، وفقا لصحيفة "thesun" البريطانية.

لكن وزير الصحة البريطاني أصر على أن اللقاح نفسه ليس من المرجح أن يكون جاهزًا "حتى الأشهر القليلة الأولى" من عام 2021، لكن لدى الاتحاد الأوروبي الآن، آمال على نفس اللقاح الذي ستوزعه شركة الأدوية AstraZeneca، بأن يتم إنتاجه خلال أقل من شهرين.

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وقالت السيدة جالينا، مديرة مديرية الصحة في المفوضية الأوروبية، إن "الجرعات الأولى" من اللقاح الجديد ستكون جاهزة "بحلول نهاية العام".

وأضافت عضو الاتحاد الأوروبي: "في البداية سيكون عدد الجرعات محدودًا، سيكون لديك كمية كبيرة من الجرعات في وقت معين، ربما في أبريل من العام المقبل."

وقعت بروكسل عقدًا مع AstraZeneca مقابل الحصول على 300 مليون جرعة، مع خيار إضافة 100 مليون جرعة أخرى، سيتم توزيعها على دول الاتحاد الأوروبي بناءً على عدد سكانها.

كما وقعت المملكة المتحدة أيضًا عقدًا مع شركة الأدوية العملاقة وتقول إن 30 مليون جرعة يتم تصنيعها بالفعل - وهي كافية لنصف سكاننا.