رسمات أيلاينر موضة خريف 2020... إليك أجمل الخيارات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - إذا كنت من محبات الأيلاينر، استخدميه هذا الخريف من دون تردد، لأنه سيكون من أكثر صيحات المكياج رواجاً، لكن بطرق مختلفة تناسب حجم العين لتجعلها أكبر حجماً وأكثر اتساعاً. وفي هذا المقال، رصدنا لك مجموعة من رسمات الأيلاينر موضة خريف 2020، لتختاري من بينها ما يعجبك.



رسمة الأيلاينر الرفيع

رسمة الأيلاينر الرفيع



تعود موضة الأيلاينر الرفيع بقوة في خريف 2020، وهي تناسب كثيراً صاحبات العيون الصغيرة، إذ تمنح العين حجماً واتساعاً. بإمكانك تطبيق الأيلاينر الرفيع بسهولة تامة حتى لو كنت من المبتدئات، استخدمي في البداية الكحل الأسود على طول خط الجفن العلوي، وكثفيه بتمرير خط من الأيلاينر السائل.

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رسمة الأيلاينر العريض

رسمة الأيلاينر العريض



إذا كنت تمتلكين عينين واسعتين، فلا تترددي هذا الخريف في اعتماد رسمة الأيلاينر العريض، التي ستكون موضة مكياج رائجة جداً، وهي تبرز جمال عينيك بأسلوب راق يوفر لك مظهراً جذاباً جداً. اعتمديه مع الرموش الاصطناعية، واحرصي على ألا يتعدى حدود العين الخارجية.



رسمة الأيلاينر البني المجنح

رسمة الأيلاينر البني المجنح



لإطلالة راقية جداً تناسب أجواء الخريف الباردة، وملابسك الأنيقة، اعتمدي رسمة الأيلاينر البني العرض المجنح، الذي يمتد من مدمع العين وصولاً الى خارج العين بأسلوب مجنح، على أن يكون موصولاً بخط رفيع باللون نفسه على طول منبت الرمش السفلي.

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رسمة الأيلاينر الدراماتيكي

رسمة الأيلاينر الدراماتيكي



إذا كنت تميلين الى الجرأة، فإن موضة الأيلاينر الدراماتيكي ستشكل خياراً رائعاً لك هذا الخريف، فهي ستكون رائجة جداً. ترتكز رسمة الأيلاينر الدراماتيكي على تطبيق الأيلاينر الأسود على كامل حدود العين، على أن يكون عريضاً وممتداً الى خارج العين، وأتبعيه بخط أيلاينر أبيض داخل العين.



رسمة الأيلاينر المسحوب

رسمة الأيلاينر المسحوب



لنظرات جذابة جداً وعينين أكثر اتساعاً، جربي هذا الخريف موضة الأيلاينر المسحوب، الذي يمتد على طول خط الرمش العلوي، على أن يكون مسحوباً الى خارج العين بأسلوب ناعم، واحرصي على اعتماد ظلال العيون الفاتحة. ولإطلالة في غاية الجاذبية، استخدمي أحمر الشفاه الأحمر الناري.

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