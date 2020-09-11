جديد صبغات وقصات الشعر مع ريان الخباز

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - يعتبر مصفف الشعر اللبناني وصاحب "Rayan Hair Lounge" ريان الخباز أحد الأسماء المعروفة في عالم الجمال والأناقة في مملكة البحرين، خصوصاً بـ صبغات الشعر ، القصات الراقية والتسريحات، ويكمن السرّ في اهتمامه بأصغر التفاصيل مما يضفي جمالاً آخراً على زبائن الصالون. ومن بين الزبائن عدد من مشاهير الخليج العربي.

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كيف بدأت مسيرتك في البحرين؟



بدأت رحلتي بعالم التجميل في لبنان عام ٢٠٠٤ وقدمت إلى البحرين عام ٢٠٠٨. وعام 2015 افتتحت صالوني الخاص في إليت سيف ريزيدنس. وفي عام ٢٠١٧، توسعت إلى فرعه الجديد في منتجع وسبا إليت مع فريق عمل يتجاوز 12 مصفف شعر محترف. لدي قسماً خاصاً بالرجال، بالإضافة لقسم حصري يقدم خدماته للمحجبات، متوافراً في كلا الفرعين.

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ريم رحمة



ما هي قصات موضة خريف وشتاء 2020 التي تعتمدها؟

نعتمد كثيراً على قصات الـ"بوب كات الطويل".



هل من ألوان صبغات شعر تعتبرها من صيحات هذا الموسم؟

تعتبر الألوان الداكنة والدافئة ألوان الشتاء هي الأساس مثل الماهوغاني والموكا والبنفسجي. أما الألوان الجديدة الفاتحة مثل البيج والبيج الرمادي فهي أيضاً معتمدة حالياً.

شذى سبت



كيف تنصح المرأة الخليجية كي تعتني بشعرها؟

أنصح دائماً المرأة الخليجية بالاعتناء بشعرها من خلال علاج الكولاجين والـ"Kerarganic" وغيرها، خصوصاً من بعد الصبغة كي تحافظ على ملمس شعرها وجودته.



ما هو اللوك الذي اعتمدته للممثلة البحرينية شيلاء سبت؟

اعتمدت مظهر الشعر الطويل بحيث اضفنا مجموعتين وصلات شعر منها للجوانب باللون الأشقر المائل الباج الفاتح.

من الناحية الإنسانية، لاحظنا انك هرعت لتلبية النداء ومساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، اخبرنا عن هذه التجربة.

لا اعتبر الأمر مساعدة بل واجب إنساني على لبناني أكان مقيماً في الخارج أم في لبنان أن يقدم عليه، وذلك كي تعود بيروت لسابق عهدها بأسرع وقت ممكن. لقد ساعدت وساندت العديد من الجمعيات لمدّ يدّ العون لمتضرري انفجار المرفأ الذي تسبب بتشريد مئات العائلات اللبنانية مثل "الصليب الأحمر" و"Lebanon of Tomorrow" كي نرمم زجاج البيوت التي تهدمت جراء الانفجار، وذلك استباقاً لهطول الأمطار في ظل أسوأ أزمة اقتصادية يعيشها في تاريخه. أتمنى على الجميع المساعدة على طريقته لإعادة بناء بيوت بيروت من جديد.

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