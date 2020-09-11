عبايات باللون الأخضر لليوم الوطني السعودي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - تستعد السعودية للاحتفال بمناسبة غالية ومهمة، هي اليوم الوطني السعودي الـ٩٠، وهي ذكرى التوحيد الذي قام به الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، ولأن المجتمع السعودي يَعتبر العبايات من أكثر التقاليد التي ما زال متمسكاً بها؛ فلا بدَّ أنكِ بحاجة لعبايات مستوحاة من احتفالات اليوم الوطني، كعباية مزينة باللون الأخضر أو مصممة بفصوص خضراء؛ لذا نُطلعك على عدة موديلات متعددة تناسب إطلالاتك في الاحتفالات.

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عبايات خضراء مذهلة لليوم الوطني

عبايات خضراء مذهلة لليوم الوطني



تعتمد الكثيرات من النساء السعوديات في أثناء التجول في اليوم الوطني على العبايات الخضراء بمختلف تصميماتها؛ وذلك لأنها تمثِّل الهوية السعودية المستوحاة من لون العلم السعودي وتعبِّر عنها. فإن كنتِ منهن؛ فإننا نلهمك عدة موديلات حديثة ومختارة بعناية من موضة ٢٠٢٠ المناسبة ليومك المميز، واستوحينا لكِ عباية خضراء مزينة بطبقات من القماش الخفيف والمطرز بالفصوص الفضية، وأخرى خضراء مصممة بموديل ناعم ومزينة بمطاط في الأكمام مع حجاب بدرجة مختلفة من الأخضر، ويمكنك أيضاً ارتداء عباية خضراء واسعة مزينة بخط عريض باللون البيج في المنتصف، أو اختيار عباية خضراء بقَصَّة البشت الواسع والمطرز من المنتصف بالفضي، أو الظهور بعباية خضراء داكنة مطرزة بالخطوط المتعرجة البيضاء بطريقة شبابية مذهبة، كما اخترنا لكِ عباية بدرجة الأخضر الزيتي المزين بقماش ذي كَسْرات بسيطة؛ لتظهرك بإطلالة مميزة وفريدة من نوعها، أو عباية خضراء مصممة بقماش لامع ومطرزة بفصوص سوداء.

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إطلالات العبايات السوداء المزينة بالأخضر

إطلالات العبايات السوداء المزينة بالأخضر



إن كنتِ تفضلين خيارات العبايات السوداء في مختلف إطلالاتك أو تعتبرين العبايات الخضراء من الإطلالات اللافتة للانتباه، التي لا تناسب شخصيتك؛ فإننا نقدم لكِ -عزيزتي- عدة موديلات لعبايات سوداء مزينة بالأخضر، لمظهر أكثر احتشاماً وأناقة، حيث يمكنك التزين بعباية سوداء مزينة بخطوط عرضية واسعة من قماش الساتان الأخضر، أو التألق بعباية سوداء مزينة من الطرفين بقماش أخضر مميز بدرجة داكنة تناسب كل الإطلالات والأعمار، ويمكنك أن تطلي بعباية سوداء مزينة بقماش أخضر في أطراف الأكمام ومن المنتصف ومُكملة بالفصوص الفضية لتفصل بين القماشين، أو عباية سوداء مزينة من الجانبين بقماش أخضر مطرز بالفضي بطريقة محتشمة وناعمة.