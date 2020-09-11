قطع مجوهرات ياسمين صبري من أفخر الماركات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - تعتبر ياسمين صبري المجوهرات الصديق المثالي للمرأة التي تبرز أنوثتها وتعبّرعن ذوقها ولمستها الأنيقة ، وهي تعشق التزيّن بالمجوهرات.

رصدنا مؤخراً ياسمين صبرا متألقة بتصميم ساحرة من مجوهرات كارتييه Cartier. من هنا، نقدّم لك باقة من أفكار تنسيق المجوهرات مع الأزياء خلال مناسباتك لمختلف أوقات النهار، سواء كنت امرأة عاملة، أو رياضية أو عائقة للموضة؛ مستوحاة من النجمة ياسمين صبري.

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مجوهرات ياسمين صبري الناعمة

مجوهرات ياسمين صبري



تعتبر ياسمين صبري من عاشقات اللوك النهاري العملي بالأخص إذا كانت في رحلة سياحية؛ حيث تنسّق معه مجوهرات وأكسسوارات معدنية عبارة عن أساور الذهب من توقيع أرقى الدور العالمية تزيد من رونق إطلالتها. وتقوم ياسمين صبري بالمزج بين عدّة أساور بتصاميم مختلفة في اليد الواحدة لإضفاء لمسة فاخرة أو تكتفي بسوار واحد



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قطع مجوهرات للمناسبات الخاصة

مجوهرات ياسمين صبري



للمناسبات الليلية، غالباً ما تختار ياسمين صبري اعتماد أطقم الماس ذات الأقراط المتدلية مع تسريحة شعر مرتفعة. وقد لفتنا كيف نسّقت مع فستانها باللون البيج والمرصّع بحبيبات الكريستال أقراط وخاتم من الماس الفاخر، لتبدو كالأميرات.

أما بالنسبة للأحجار الكريمة الملوّنة فهي من المولعات بها، وتسعى دائماً إلى تنسيقها مع ألوان ملابسها وأزيائها بالأخص حجر الزمرد الأخضر الذي ظهر مرصّعاً وسط خاتماً ارتدته مع فستان بكتف واحد باللون الأخصر الملوكي، منسقةً إياه مع أقراط طويلة متدليّة من الماس.





مجوهرات أنيقة عصرية

مجوهرات ياسمين صبري



ومع الأزياء باللون الأبيض، تسعى ياسمين صبري غالباً إلى تنسيق مجوهرات ذهبية اللون لكسر البياض الناصع وإضاء لمسة مشرقة على الإطلالة. وقد رصدناها معتمدةً قلادة Choker تلف عنقها مع فستان أبيض ضيق مفعم بالأنوثة؛ دون أي أقراط بهدف تسليط الضوء عليها.

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