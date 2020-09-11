رانيا يوسف عن سيدة القطار: "فخورة بأخلاقها وأدبها"

علاقات و مجتمع

وجهت الفنانة رانيا يوسف، رسالة للسيدة صفية إبراهيم، المعروفة إعلاميا بـ"سيدة القطار"، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تقديرًا لموقفها أمس، حيث دافعت عن جندي أثناء تواجدها بالقطار رقم 948 المتجه من المنصورة إلى القاهرة أمس، حينما حدثت مشادة بين الجندي وكمسري ورئيس القطار الذي أصر على أن يدفع قيمة التذكرة أو النزول من القطار، لتدفع السيدة صفية إبراهيم قيمة التذكرة 22 جنيهًا لحل المشكلة بشكل سريع.

وشاركت "رانيا" بصورة للسيدة، مدونة عليها: "أرجل ست في القطار، السيدة المصرية صفية أبو العزم، تحيه كبيرة لستات مصر، للأم المصرية اللي شايلة الحياة كلها فوق كتافها، تحية كبيرة لأحن ست على الأرض فخورة بيكي وفخورة بأخلاقك وحنيتك وأدبك رغم معاناتك في الحياة".

واختتمت منشورها بقولها: "الست المصرية رجولة وأخلاق وشهامة وأصل وإنسانية ونخوة".

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وتلقت السيدة اتصالًا هاتفيًا من وزير الدفاع، ليثني على موقفها البطولي الذي ربما لم يأخذه أي رجل ممن كانوا في محيط الواقعة، بل وتكريمها السبت المقبل.

وقررت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، تعيين السيدة صفية إبراهيم المعروفة، عضوة بفرع المجلس بمحافظة الغربية، وسوف يجري استقبالها الأسبوع المقبل بمقر المجلس لتكريمها.