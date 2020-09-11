هالة صدقي ترقص على "بالبنط العريض" في خطوبة أمير شاهين (فيديو)

لايف ستايل

شاركت الفنانة هالة صدقي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمقطع فيديو من حفل خطبة أمير شاهين، شقيق الفنانة إلهام شاهين، الذي عقد بالأمس، في الساحل الشمالي.

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وأظهر الفيديو رقص الفنانة هالة صدقي برفقة إلهام شاهين وشقيقها العريس وخطيبته، على الأغنية الشهيرة "بالبنط العريض" للفنان حسين الجسمي.

وباركت "هالة" للعريس في تعليقها على الفيديو، إذ وصفته بابنها وشقيقها وصديقها: "لقيت الطبطبة.. مبروك لحبيبي وأخويا وابني وصاحبي أمير شاهين يا رب يوفقك ويعوضك كل الحب، مبروك لأجمل عروسه أطيب قلب".

وأقيم حفل خطبة أمير شاهين، بالأمس، في الساحل الشمالي، وسط مجموعة من أصدقاء الفنانة إلهام شاهين، منهم هالة صدقي وسلوى خطاب، وحلا شيحة.