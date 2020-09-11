لايف ستايل
شاركت الفنانة هالة صدقي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمقطع فيديو من حفل خطبة أمير شاهين، شقيق الفنانة إلهام شاهين، الذي عقد بالأمس، في الساحل الشمالي.
وأظهر الفيديو رقص الفنانة هالة صدقي برفقة إلهام شاهين وشقيقها العريس وخطيبته، على الأغنية الشهيرة "بالبنط العريض" للفنان حسين الجسمي.
وباركت "هالة" للعريس في تعليقها على الفيديو، إذ وصفته بابنها وشقيقها وصديقها: "لقيت الطبطبة.. مبروك لحبيبي وأخويا وابني وصاحبي أمير شاهين يا رب يوفقك ويعوضك كل الحب، مبروك لأجمل عروسه أطيب قلب".
وأقيم حفل خطبة أمير شاهين، بالأمس، في الساحل الشمالي، وسط مجموعة من أصدقاء الفنانة إلهام شاهين، منهم هالة صدقي وسلوى خطاب، وحلا شيحة.
كانت هذه تفاصيل خبر هالة صدقي ترقص على "بالبنط العريض" في خطوبة أمير شاهين (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.