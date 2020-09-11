7 معلومات عن منة جاب الله خطيبة أمير شاهين "تعمل مونتيرة"

علاقات و مجتمع

فاجأ الفنان أمير شاهين، شقيق الفنانة إلهام شاهين، متابعيه مساء أمس، بحفل خطبته على فتاة تُدعى منة جاب الله.

ورصدت بعض اللقطات المصورة، التي شاركت بها الإعلامية بوسي شلبي، تفاصيل حفل الخطبة، الذي أقيم في الساحل الشمالي، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين.

وتألق العروسان والحضور بملابس هادئة وبسيطة، بعيدًا عن الرسميات والسواريه المعتادة، مما يتوافق مع توقيت ومكان الاحتفال.

وسرعان ما بدأ البحث عن خطيبة الفنان، من هي؟ وما تعمل؟، ويرصد "هُن" عدة معلومات عن منة جاب الله خطيبة أمير شاهين.

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من هي منة جاب الله؟

تخرجت منة من المعهد العالي للسينما.

تعمل بمجال المونتاج، فبدأت العمل كمساعد مونتير، ومن ثم مونتيرة.

أبرز ما شاركت به خطيبة الفنان كان فيلم حرام الجسد 2016، كمونتير مساعد، ومونتيرة في مسلسل "لما كنا صغيرين" 2020.

شقيقة زوجة المنتج أحمد عبد العاطي.

لديها 409 متابعين فقط عبر حسابها على موقع "الإنستجرام".

تفضل "منه" الخصوصية على حساباتها الشخصية بعكس الفنانين وصناع السينما، وتغلق منشوراتها على الأصدقاء فقط.

وتألقت العروس "منة" بإطلالتين خلال الحفل، حيث ارتدت فستان فاتح اللون، وآخر باللون "الفوشيا".

وتعرض الفنان لهجوم لاذع من قٍبل بعض المتابعين بعد انتشار صور خطوبته، بسبب قصة حبه بالفنانة الراحلة ميرنا المهندس، فعلق البعض: "مش قلت مش هتتجوز بعد ميرنا؟"، "أنت نسيت ميرنا ولا إيه؟".

وجمعت "أمير" قصة حب كبيرة بالفنانة الراحلة ميرنا المهندس، وكشف الفنان من قبل خلال استضافته في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية CBC، عن أسرار علاقة الحب التي جمعته بالراحلة، مؤكدا أنه كان على وشك أن يعلن خطوبته عليها، لكن القدر لم يمهلها.

وأضاف أمير، أن ميرنا هي حب حياته، معبرًا عن حزنه الشديد لرحيلها، وذكر أنه حاول الارتباط مرة أخرى لكنه فشل، رغم محاولات شقيقته إلهام: "بتزن عليا كل يوم وماشية بتجوزني".

وعانت "ميرنا" من حالتها المرضية منذ أن كانت في الرابعة عشر من عمرها، حتى رحلت قبل 5 سنوات، وكانت لا تزال في الثلاثينيات من عمرها.