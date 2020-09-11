10 معلومات عن مصور فيديو سيدة القطار "قيادي بمستقبل وطن ويعمل جيولوجي"

علاقات و مجتمع

بالرغم من حالة التكريم الواسعة التي حظيت بها السيدة "صفية" المعروفة إعلاميًا باسم "سيدة القطار"، عقب موقفها الإنساني مع أحد المجندين داخل عربة القطار، يبقى الجندي المجهول لتلك الواقعة، هو مصور المقطع المتداول الذي وثق الواقعة بكاميرا هاتفه، وساعد في انتشار الأمر.

ومصور الفيديو هو الجيولوجي شادي، الذي أكد لـ "الوطن"، أنه اراد توثيق الواقعة لتعريف الجميع بموقف السيدة والمجند، موضحًا أن الرجال الذين تواجدوا في الواقعة لم يتأخروا في التدخل وحل الموقف وأن تحركهم للأسف جاء بعد الانتهاء من تصوير الفيديو، وأنه حرص على أن يكون التصوير دون أن يلاحظه أحد من أجل توثيق الموقف بشكل طبيعي.

ويرصد "الوطن" 10 معلومة عن مصور فيديو سيدة القطار

- يُدعى شادي محمود بلال.

- حاصل على ليسانس آداب، قسم جغرافيا بجامعة طنطا.

- يبلغ من العمر 42 عاماً.

- متزوج ولديه 3 أطفال هم "محمود 12 عاما، تولين 9 أعوام، بيبرس عام واحد".

Advertisements

- يعمل جيولوجي في إحدى الوزارات الحكومية في مركز بركة السبع، بمحافظة المنوفية.

- له محلي إقامة، الأول في قرية كفر الشيخ سليم، التابعة لمركز طنطا، مسقط رأسه، والثاني في مدينة المحلة.

- قيادي في حزب مستقبل وطن بالغربية، ويفضل العمل الجماهيري والخدمي.

- والده ضابط قوات مسلحة على المعاش، ضمن قوات الصاعقة المصرية، حيث شارك في حرب الاستنزاف وحرب 73.

- يفضل القراءة وخاصة للكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، والدكتور مصطفى محمود، والكتاب المعاصرين.

- يعشق الرئيسان الحالي عبد الفتاح السيسي والراحل جمال عبدالناصر.