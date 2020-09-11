أحمد فلوكس يتعرض لهجوم بسبب صورته مع فنانة: "كل يوم مع واحدة"

علاقات و مجتمع

تعرض الفنان أحمد فلوكس، لهجوم لاذع من قِبل متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بسبب أحدث صور له رفقة فنانة شابة.

ونشر "فلوكس" عبر حسابه الشخصي، وعلى خاصية "الاستوري" عدة صور رومانسية تجمعه بالأخيرة، الأمر الذي دفع متابعيه للسؤال عنه، بل والهجوم عليه، بعد أن تصدر اسمه خلال الفترة الأخيرة بسبب شائعة ارتباطه بالإعلامية اللبنانية ديالا مكي.

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وعلق بعض المتابعين لحساب الفنان "فلوكس" بقولهم: "هو كل يوم مع واحدة"، "هي دي بعد ديالا"، و"مش كل يوم تنزل صورة مع بنت".

وترجع الصورة إلى الفنانة أنجي أباظة، التي جسدت دور "هايدي" في مسلسل الأب الروحي، حيث لعب دور حبيبة "فلوكس" خلال أحداث العمل.

وحسم الفنان أحمد فلوكس، مؤخرًا عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قصة عودته لزوجته الأول، وارتباطه بالمذيعة اللبنانية ديالا مكي.

ونشر الفنان عبر حسابه على "إنستجرام"، تصريح صحفي ينفي من خلاله علاقته بالمذيعة اللبنانية، كم ينفي ما وصفه بشائعة عودته لزوجته السابقة.