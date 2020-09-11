16 عرضا له.. كل ما تريد معرفته عن "كورونا طويل الأمد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أطلق العلماء على مئات الآلاف من الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا، والذين يعانون من أعراض شديدة أو آثار جانبية بعد التعافي، المصابين بـ"كوفيد طويل الأمد"، حيث أبلغ العديد عن أعراض التعب المزمن والمشاكل الإدراكية.

ويستعرض "الخليج 365" كل ما تريد معرفته عن "كورونا طويل الأمد"، وفقا لصحيفة " thesun" البريطانية.

لا تزال حصيلة الوفيات العالمية من الفيروس في ارتفاع، ويسعى الخبراء جاهدين لفهم الآثار الجانبية للفيروس، بعدما كشفت دراسة مؤخرًا أن 75 في المائة من المرضى الذين يدخلون المستشفى مصابين بالفيروس ما زالوا يعانون من مشاكل مستمرة.

زعم الخبراء في كينجز كوليدج لندن، أن ما يصل إلى 60 ألف مريض ما زالوا يعانون من الأعراض بعد ثلاثة أشهر.

ما هو كوفيد طويل الأمد؟

في بداية عام 2020، كان كوفيد-19 جديدًا وغير معروف لمعظم العالم، ويقول الخبراء إنه لا يزال هناك الكثير الذي يجب فهمه حول الفيروس، بما في ذلك آثاره الجانبية.

قال الدكتور بن ليتلوود هيلسدون، كبير المسؤولين الطبيين ببريطانيا، إن أحد جوانب كورونا التي لم يتم فهمها بالكامل بعد هو طول عمره.

يضيف: "أولاً، من المهم معرفة أن مصطلح "كوفيد طويل الأمد" ليس مصطلحًا طبيًا رسميًا، ولكنه مصطلح عام يستخدم لوصف الأشخاص الذين تستمر أعراضهم لفترة أطول من فترة الأعراض التي تبلغ أسبوعين المعترف بها رسميًا من قبل منظمة الصحة العالمية، كما هو الحال مع المرحلة الخطيرة من المرض، لا تزال الأعراض طويلة المدى بعيدة عن الفهم الكامل، من المهم أن نفهم أن كوفيد طويل الأمد لم يتم الاعتراف به رسميًا بعد.

ولكن ما هي الأعراض الستة عشر لـ"كوفيد طويل الأمد"؟ وما الذي تحتاج إلى الانتباه إليه؟

1- تساقط الشعر

كشفت دراسة استقصائية مؤخرًا أن واحدًا من كل أربعة أشخاص تغلبوا على الفيروس قد تعرض لتساقط الشعر منذ ذلك الحين، تم إجراء استطلاع عبر الإنترنت على 1500 شخص نجوا من كوفيد.

وجدت نتائج مجموعة Survivor Corp على فيسبوك أن 27 في المائة من الأشخاص عانوا من شكل من أشكال تساقط الشعر.

قد يكون تساقط الشعر في فروة الرأس، أو في أجزاء أخرى من الجسم مثل الحاجبين، قال الأطباء إن هذا يحدث عادة إذا كان المريض قد عانى مؤخرًا من حالة مزمنة.

2- ارتفاع في درجة الحرارة

تعتبر درجة الحرارة المرتفعة من الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا، فأي شيء يزيد عن 38 درجة مئوية يعتبر ارتفاعًا في درجة الحرارة.

درجة حرارة جسمك الطبيعية حوالي 37 درجة مئوية، تحدث الحمى عادة عندما تكون درجة حرارة جسمك 37.8 درجة مئوية أو أعلى، قد تشعر بالدفء أو البرودة أو الارتجاف.

عند الرضع والأطفال تكون درجة الحرارة العادية حوالي 36.4 درجة مئوية، ولكن هذا يمكن أن يختلف قليلاً من طفل لآخر.

3- الإسهال

بالعودة إلى شهر يونيو، أضافت الولايات المتحدة الإسهال إلى قائمة الأعراض الرسمية، هذا يعني أنك تعاني من حركات في الأمعاء لا يمكن السيطرة عليها.

كان الخبراء في كينجز كوليدج لندن قد حددوا هذا سابقًا على أنه أحد الأعراض، يمكن أن تكون هذه الأعراض منهكة للكثيرين ومن المرجح أن تمنع الأشخاص من العودة إلى العمل.

4- إرهاق مستمر

في يونيو، أفيد أن العديد من البريطانيين يعانون من إرهاق ما بعد الفيروس، قال الدكتور بن: "الأشخاص المشتبه في معاناتهم من مرض كوفيد الطويل يبلغون عن إرهاق مستمر وإرهاق شديد، أفاد البعض أنهم يكافحون من أجل القيام حتى بالأنشطة الأساسية مثل صعود الدرج".

إذا كنت تعاني من الإرهاق، فلن يكون لديك طاقة، مما يجعلك غير قادر على أداء المهام اليومية، من المحتمل أيضًا أنك ستعاني من الإرهاق العقلي والجسدي.

5- ألم في الصدر

فيروس كورونا هو عدوى تصيب الرئتين، لذا فليس من المستغرب أن يعاني الأشخاص المصابون بالفيروس من آلام في الصدر، قد يتم وضع البعض أيضًا على جهاز التنفس الصناعي مما قد يسبب الألم لاحقًا.

على الرغم من أن هذا ليس عرضًا رسميًا، حذرت منظمة الصحة العالمية سابقًا من أنه إذا كنت مصابًا بالفيروس، فقد تكون غير قادر على التنفس.

أبلغ العديد من الأشخاص الذين يعانون من مرض كوفيد الطويل عن معاناتهم من آلام في الصدر عند صعود الدرج أو المشي.

6- الأرق

الأرق حالة تعني أنك غير قادر على النوم لفترات طويلة من الزمن، الأشخاص الذين يعانون من مرض كوفيد الطويل يشعرون بصعوبة العودة إلى العمل بسبب عدم النوم جيدا، يمكن أن يتركك الأرق مرهقًا وسيكافح الكثيرون للعمل في هذه الظروف.

خلال شهر مارس، أفاد العديد من الأشخاص أيضًا أنهم كانوا يعانون من الأرق بسبب الإجهاد الناجم عن الوباء.

7- الهلوسة

قال المرضى الذين تغلبوا على الفيروس إنهم عانوا من هلوسة.

الهلوسة هي عندما يرى شخص ما أو يسمع أو يشم أو يتذوق أو يشعر بأشياء غير موجودة خارج عقله، يمكن أن تكون مخيفة.

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وجدت دراسة سابقة أنه كان هناك ارتفاع في عدد المرضى الذين يعانون من أمراض عصبية- حيث أبلغ 36 في المائة من المرضى عنها.

8- آفات الأصابع

يقول الأطباء إن "أصابع كوفيد"أو آفات الأصابع، تظهر بشكل رئيسي عند الأطفال.

أبلغ المسعفون الذين يعالجون مرضى كوفيد باستمرار عن رؤية حالات غير عادية حيث أصيب الناس ببثور وآفات على أقدامهم، تظهر الحالة على أقدام المرضى، حتى في حالة عدم ظهور أعراض أخرى.

9- قشعريرة

يعد الشعور بقشعريرة عرضًا آخر يعاني منه الأشخاص المصابون بكوفيد لفترة طويلة.

القشعريرة هي الشعور الذي ينتابك عندما تبدأ في الشعور بالبرد على الرغم من عدم وجود سبب لذلك، يمكن أن تحدث مع الحمى ويمكن أن تجعلك ترتجف، قد تشعر أيضًا أنه من المستحيل أن تشعر بالدفء.

10- الارتباك

أبلغ المرضى الذين يعانون من مرض كوفيد الطويل عن شعورهم بالارتباك والهذيان والقلق.

على وجه الخصوص، يقول الأطباء إن المصابين بفيروس كورونا الشديد والذين يدخلون المستشفى غالبًا ما يصابون بحالة دماغية حادة تسمى "هذيان وحدة العناية المركزة".

11- مشاكل في الإدراك

تشمل المشكلات المعاناة من فقدان الذاكرة، والكفاح من أجل الانتباه وإيجاد صعوبة في فهم الآخرين، هذا يمكن أن يكون منهكًا للمصابين والعديد ممن يعانون من الأعراض لم يتمكنوا من العودة إلى العمل.

قال الخبراء أن هذا قد يكون بسبب العدوى الفيروسية المباشرة لأنسجة المخ.

قال الدكتور بن: "في حين أن المشكلات الإدراكية ليست من الأعراض المعترف بها للفيروس، إلا أن هناك أدلة متزايدة على أن ضباب الدماغ وصعوبات التركيز وفقدان الذاكرة قد تكون آثارًا طويلة المدى لكورونا، وتم الإبلاغ عن ذلك في المرضى الصغار والكبار على حد سواء".

12- مشاكل في التنفس

قال الدكتور بن إن فرق البحث ترى نسبة جيدة من الأشخاص يبلغون عن مشاكل تنفسية مستمرة مثل ضيق التنفس في الأسابيع والأشهر التي أعقبت ظهور الأعراض لأول مرة.

من المرجح أن يعاني معظم الأشخاص المصابين بفيروس كورونا من مشاكل في التنفس لأنها حالة تهاجم الرئتين، ولكن بمجرد تعافي المرضى، لا يزال الكثير منهم يبلغون عن هذه المشكلة، تشعر بضيق في التنفس كما لو أنك لا تحصل على الكمية المناسبة من الأكسجين الذي تحتاجه، يمكن أن تشعر وكأنك تكافح لالتقاط أنفاسك.

13- آلام في العضلات أو الجسم

سوف يعتاد معظم الناس على الشعور بآلام في العضلات أو الجسم إذا كان لديهم جلسة طويلة في صالة الألعاب الرياضية.

لكن الأشخاص الذين يعانون من مرض كوفيد الطويل غالبًا ما يواجهون هذه المشكلات ولا يمكنهم القيام بأشياء بسيطة مثل النهوض من الكرسي دون صعوبة، يمكن أن يؤدي الالتهاب الناجم عن فيروس كوفيد إلى تفاقم العضلات.

وأضاف الدكتور بن: "آلام العضلات وآلامها من الأعراض الشائعة لفيروس كورونا، إذا كانت أطرافك لا تزال تشعر بالألم والثقل بعد أسابيع أو أشهر من التشخيص، فقد تكون تعاني من مرض "كوفيد -19 طويل الأمد".

14- معدل ضربات القلب

عادة ما يعاني معظم الناس من معدل ضربات قلب يزيد عن 100 نبضة في الدقيقة إذا كانوا قد مارسوا الرياضة للتو.

يمكن أن يكون معدل ضربات القلب الطبيعي عند البالغين بين 60 و 100 ويمكن أن تساهم عوامل مثل الوزن أيضًا في ذلك، وعادةً ما يكون الأشخاص الذين يزنون أكثر لديهم معدلات قلب أعلى أثناء الراحة.

قال الخبراء سابقًا إن الرياضيين الذين يتعافون من الفيروس قد يواجهون مضاعفات خطيرة أو دائمة في القلب.

15- القيء

يزعم الأشخاص الذين تعافوا من الفيروس ويعانون من مرض كوفيد الطويل أنهم عانوا من القيء.

في الصين، كان حوالي 5 في المائة فقط من المصابين بفيروس كورونا مرضى أو يعانون من الغثيان - مقارنة بأعراض أكثر شيوعًا مثل الحمى (87.9٪) أو السعال الجاف (67.7) في المائة.

ومع ذلك، لا يمكنك استبعاد القيء من الأعراض، حيث ادعت عارضة الأزياء والممثلة السابقة ليندا لوساردي أن الفيروس جعلها مريضة، كما غير لون بشرتها، الآن حذر الأشخاص المصابون بـ كوفيد طويل الأمد من أن هذا الأمر عرض مستمر.

16- مشاكل في معدل ضربات القلب (عدم انتظام ضربات القلب)

تم الإبلاغ أيضًا عن وجود مشكلات في معدل ضربات القلب من قبل الأشخاص المصابين بكوفيد طويل الأمد، يمكن أن ينبض القلب بسرعة كبيرة أو بطيئة جدًا، عادة ما يكون نتيجة لقلب ضعيف أو تالف.

لماذا لا يعاني جميع المرضى من هذه الأعراض؟

قال الدكتور بن إنه لم يتضح بعد سبب معاناة بعض الناجين من فيروس كورونا من هذه الأعراض بينما يتعافى آخرون تمامًا.

يقول: "تشير التقارير إلى أنه لا توجد علاقة مباشرة بين شدة المرض الأولي لمن يصاب بعد ذلك بأعراض طويلة الأمد، كان هناك أشخاص خضعوا للعناية المركزة بفيروس كورونا، لكنهم تعافوا تمامًا، بينما على الطرف الآخر، هناك أشخاص أصيبوا بعدوى بسيطة نسبيًا، لكنهم عانوا من أعراض لا تختفي لأشهر ".