لا يضر بالصحة.. معتقدات خاطئة عن المخلل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

الفكرة السائدة أن المخللات تضر بصحة الإنسان، لكن أخصائية التغذية الشهيرة روجوتا ديويكار، تقول إن هذه الفكرة خاطئة طالما يتم تحضيرها في المنزل.

وأوردت ديويكار في حديث لها مع صحيفة إنديان إكسبرس مجموعة من الأفكار الخاطئة السائدة عن المخللات:

المخلل مليء بالملح والزيوت الضارة

تقول ديويكار: "بدون الزيت والملح، لن تنمو البكتريا الصديقة التي تحسن صحة الهضم لدينا ولن نحصل على جميع فوائد المخلل، وفق ما نقل "24" الإماراتي.

Advertisements

الملح في المخلل سيؤدي إلى مشاكل في ضغط الدم

تقول خبيرة التغذية: "يمكن استبدال الملح التقليدي بالملح الأسود أو الملح الصخري. هذان النوعان من الملح، أقل تأثيراً بالنسبة لضغط الدم"

الزيت في المخلل لا يفيد صحة القلب

أشارت ديويكار إلى أن استهلاك بعض أنواع الدهون أو الزيوت لا يسبب مشاكل في القلب. وأوصت باستخدام زيت الفول السوداني أو زيت الخردل أو زيت السمسم، مع المخللات لأن هذه الزيوت صحية أكثر من الزيوت النباتية الأخرى.

المخلل ضار بالصحة

بحسب ديويكار، فإن المخلل غني بالفيتامينات والمعادن والبكتيريا النافعة. وتوصي، بتناول ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من المخلل كل يوم لتقليل الانتفاخ وفقر الدم ونقص فيتامين D و B12. كما أن المخلل يساعد في علاج متلازمة القولون العصبي (IBS)، والتي تشمل أعراضها آلام البطن والإسهال والإمساك.