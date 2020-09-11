كيف تختار الحذاء المناسب لطفلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ
أكد عالم الرياضة النمساوي فيلاند كينتس على أهمية اختيار حذاء ذي مقاس مناسب للطفل، أي لا يكون صغيرا جدا أو كبيرا للغاية، وذلك لتجنب تشوهات القدم والأصابع.
وأوضح كينتس أنه ينبغي ألا تقل المسافة بين أطراف الأصابع ونهاية الحذاء من الداخل عن 12 ملم.
ومن ناحية أخرى يدعو كينتس إلى عدم ارتداء الطفل للأحذية كلما أمكن ذلك، لاسيما حتى عمر ست سنوات؛ حيث يسهم المشي بأقدام حافية في تنمية المهارات الحركية لدى الطفل.
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