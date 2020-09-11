ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر كلمات والدتها قبل الوفاة (فيديو)

علاقات و مجتمع

ظهرت أميرة حسن مختار، نجلة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، في أول لقاء إعلامي لها بعد وفاة والدتها، في برنامج "أسرار النجوم"، للإعلامية إنجي علي، عبر إذاعة "نجوم F.M".

وكشفت "أميرة" عن أكثر الكلمات التي كانت ترددها ووصيتها قبل وفاتها: "خلي بالكم من نفسكم"، كانت أكثر كلماتها قبل وفاتها، مضيفة بأنها متزوجة منذ سنوات طويلة، ولم تكن والدتها تتحدث مع زوجها عبر الهاتف، لكن خلال فترة مكوثها في المستشفى كانت تتحدث معه لتوصيته عليها وعلى ابنتهما "روضة".

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وتابعت "أميرة" بأن جملة والدتها بدأت تقل بعد ذلك، إذ استبدلتها بـ"يارب أميرة": "الدكتور كلمني بعد كدا، وقالي أنتي عمللها إيه، مفيش على لسانها غير كلامها عليكي طول الوقت".

وأوضحت "أميرة" بأنها في آخر أيامها بدأت تردد والدتها: "يارب أميرة، راضية والحمد لله".

وفاة رجاء الجداوي

وتوفت أن الفنانة رجاء الجداوي، في بداية يوليو الماضي، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن مكثت في مستشفى العزل أبو خليفة في الإسماعيلية، لمدة 42 يومًا.