18 معلومة عن زوج سيدة القطار "تربى يتيما وقصة حبهما عمرها 26 عاما"

علاقات و مجتمع

صفية أبو العزم، أو "سيدة القطار"، السيدة التي امتئلت صفحات "السوشيال ميديا" بالحديث عنها منذ الأمس وحتى الآن، لما فعلته من دفاعها عن المجند وتمسكها بدفع ثمن التذكرة له.

الموقف الإنساني الذي فعلته "صفية" استحقت عليه التكريم من جهات مختلفة، لتصبح مصدر فخر لأسرتها البسيطة التي التفت حولهما الأنظار، ومن خلال مداخلتها الهاتفية في البرامج التلفزيونية تحدثت في بعض الجوانب عن زوجها محمد أبو صايمة، الذي شعر بالفخر بزوجته.

ونرصد أبرز المعلومات المتداولة عن زوج سيدة القطار، محمد أبو صايمة، من خلال حديثه لـ"هن" ومن خلال تصريحاته في عدد من البرامج التلفزيونية.

- يبلغ من العمر 57 عاماً.

- يعمل في الشئون الاجتماعية بإدارة مركز المحلة.

- ولد في قرية تابعة لمركز أجا لمحافظة الدقهلية.

- انتقل لمدينة المحلة بعد وفاة والده.

- توفت والدته وهو في عمر الـ10.

- هو أكبر أشقائه، ولديه من الأخوة 4 ذكور وشقيقتين.

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- تزوج والده من خالته، بعد وفاة والدته، لذلك يعامل خالته كأمه: "هي اللي ربتني أنا وإخواتي.. الأم اللي ربت".

- تعرف على زوجته صفية أبو العزم، المعروفة بـ"سيدة القطار"، من خلال الجيرة: "إحنا متربيين مع بعض".

- والد زوجته "صفية"، كان مؤذن مسجد أبو بكر الصديق، واعتاد الصلاة معه.

- تقدم لخطبة زوجته بعد قصة حب بينهما، واشترى شبكة قدرها 1500 جنيه وقتها.

- تزوج قبل 26 عامًا.

- يعيش مع زوجته "صفية" في منزل عائلة والده.

- لديه 3 أبناء من السيدة "صفية"، الأكبر مهندس، والثاني حاصل على بكالوريوس تربية، والثالث طالب بكلية الهندسة.

- علم بواقعة زوجته، من خلال أصدقائه في العمل، بعدما انتشرت الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

- هاتف زوجته بعدما علم بالواقعة ليفهم ما حدث، ليشكرها على ما فعلته قائلًا "رفعتى رأسنا لفوق ودايما لفوق وطول عمرك سباقة بالخير".

- يصف زوجته دائمًا بـ"الأصيلة.. وست البيت والضمير".

- وصفته زوجته بأنه دائمًا يتعامل معها بالطيبة والحنية: "دايمًا بيفرحني بكلامه.. وهو نعمتي في الدنيا ويارب يبقى نعمتي في الآخرة"، بحسب حديثها في برنامج صباح البلد المذاع عبر فضائية صدى البلد.

- حرص على تربية أبنائه الثلاثة على الاحترام والأدب وتقدير والدتهم، حيث قالت زوجته، في برنامج "صباح البلد": "في مرة أحمد صوته علي عليا.. ضربه وقاله أمك متعليش صوتك عليها".