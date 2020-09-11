بعد تعيينها بالمجلس القومي للمرأة.. مهام الوظيفة الجديدة لـ سيدة القطار

علاقات و مجتمع

لحظات من الشهامة للسيدة صفية إبراهيم، المعروفة إعلاميا بـ"سيدة القطار"، وثقها أحد المواطنين بكاميرا هاتفه، حيث رصد دفاعها عن جندي أثناء تواجدها بالقطار رقم 948 المتجه من المنصورة إلى القاهرة أمس، حينما حدثت مشادة بين الجندي وكمسري ورئيس القطار الذي أصر على أن يدفع قيمة التذكرة أو النزول من القطار، لتدفع السيدة صفية إبراهيم قيمة التذكرة 22 جنيهًا لحل المشكلة بشكل سريع.

تحولت حياة سيدة القطار بين ليلة وضحاها، بعدما أصبحت حديث الملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام.

وفي إطار تكريم تلك السيدة على دورها، قررت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، تعيين السيدة صفية إبراهيم، في عضوية فرع المجلس بمحافظة الغربية، وسوف يجري استقبالها الأسبوع المقبل بمقر المجلس لتكريمها.

لتتحول السيدة من مُعلمة إلى عضو بالمجلس القومي للمرأة ولها مهام متعددة، ومسؤولية كبيرة على عاتقها.

ويرصد "هُن" مهام المجلس القومي للمرأة، وما يقوم به الأعضاء، بحسب القانون رقم 30 لسنة 2018 لتنظيم المجلس القومي للمرأة.

يهدف المجلس إلى تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها، فضلًا عن نشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وذلك كله بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر.

ويتكون المجلس من 30 عضوًا من بين الشخصيات العامة وذوي الخبرة في شئون المرأة والنشاط الاجتماعي، وتكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد.

أما عن المجالس الموجودة بالمحافظات، فإن كل منها يُشكل من 10 أعضاء على الأقل، يجري اختيارهم على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس.

ما يقوم به الأعضاء وفقًا لمهام المجلس

ويقوم أعضاء المجلس بحسب تخصصاتهم بعدة مهام، وفقًا لمهام المجلس القومي، والتي تتمثل في الآتي:

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اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية في مجال تنمية شئون المرأة، وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة.

وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها.

متابعة وتقييم السياسة العامة في مجال المرأة والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن.

إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة.

إبداء الرأي في جميع الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة.

تمثيل المرأة في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشئون المرأة.

إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة وإجراء الدراسات في هذا المجال.

اتخاذ التدابير لمساعدة المرأة والقضاء على أشكال التمييز أو العنف ضدها.

عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والبحث في الموضوعات التي تخص المرأة.

تنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور المرأة في المجتمع وبحقوقها وواجباتها.

إصدارات النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.