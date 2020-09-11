ياسمين عبدالعزيز تمازح زوجها على أنغام "بالبنط العريض": "سيب الشنب"

لايف ستايل

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز متابعيها بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي داخل سيارتهما.

Advertisements

وأظهر الفيديو مزاح الثنائي على أغنية "بالبنط العريض" للفنان حسين الجسمي، إذ وضعت "ياسمين" قلم أعلى شفاهها كأنها واضعة "شنب"، بينما حاول "العوضي" الحصول على القلم لتقاومه "ياسمين" بإبعاد يديه، معلقة على الفيديو: "قمة الرومانسية".

وتفاعل معها متابعوها في التعليق على الفيديو: "هي الجوازة التانية بتسعد أكتر من الأولى" "أنتي عسل أوي يا بخته بيكي" "متفاهمين أوي مع بعض".

ويذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز شاركت في رمضان الماضي 2020 بمسلسل "ونحب تاني ليه"، كما شارك زوجها الفنان أحمد العوضي بمسلسل "الاختيار" الذي جسد سيرة حياة الشهيد أحمد منسي.