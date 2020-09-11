الامارات | حملة عالمية على «نتفليكس» بسبب فيلم.. الآلاف يدعون إلى مقاطعة المنصة

شكرا لقرائتكم خبر عن حملة عالمية على «نتفليكس» بسبب فيلم.. الآلاف يدعون إلى مقاطعة المنصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا الآلاف من مستخدمي الإنترنت، أمس الخميس عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة «نتفليكس» لإدراجها الفيلم الفرنسي «مينيون» على منصتها، إذ اعتبروا أن هذا الفيلم الروائي يضفي طابعاً جنسياً على فتيات صغيرات يؤدين أدوار البطولة فيه.

ونُشِرت على «تويتر» الخميس أكثر من 200 ألف تغريدة تحت وسم #كانسلنتفليكس (إلغاء نتفليكس)، ما جعله يحتل صدارة وسوم الشبكة على مستوى العالم لبعض الوقت.

وكانت موجة أولى من الانتقادات في أغسطس الماضي دفعت «نتفليكس» إلى سحب إعلان للفيلم الذي يحمل عنوان «كيوتيز» بالإنجليزية وبدأ عرضه في الصالات الفرنسية في منتصف أغسطس الماضي. واعتذرت «نتفليكس» في حينه عن استخدامها هذا الإعلان «غير المناسب»، بحسب وصفها.

ويتناول «مينيون» الذي نال جائزة أفضل إخراج في مهرجان «سندانس» قصة فتاة باريسية في الـ11 تُدعى إيمي، تحاول التوفيق بين مبادئ التربية الصارمة في عائلتها السنغالية، ومستلزمات مواكبة هيمنة المظاهر وشبكات التواصل الاجتماعي على أبناء جيلها والأطفال الذين في عمرها.

وتلتحق إيمي بفرقة رقص تضمّها إلى ثلاث فتيات أخريات من سكان حيّها، ويؤدّين رقصات توحي شيئاً من الإباحية أحياناً، كتلك التي تؤديها كثيرات من نجمات موسيقى البوب الحالية.

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واقتصر المدافعون عن الفيلم على قلّة، بينهم الممثلة الأميركية تيسّا تومسون التي وجدته «رائعاً». ورأت في تغريدة على «تويتر» أنه «يتيح لصوت جديد أن يعبّر عن نفسه» في إشارة إلى المخرجة ميمونة دوكوريه التي «تنهل من تجربتها» في هذا الفيلم.

وعلّقت ناطقة باسم «نتفليكس» في تصريح لوكالة فرانس برس أن «مينيون» فيلم اجتماعي «ضد إضفاء طابع جنسي على الأطفال».

وشرحت أن الفيلم «يتناول الضغوط التي يشكّلها المجتمع ككلّ وشبكات التواصل الاجتماعي على الفتيات الصغيرات».

وأضافت «ندعو جميع من يعتبرون أنفسهم معنيين بالقضايا التي يطرحها هذا الفيلم إلى مشاهدته».

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