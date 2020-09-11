إليكِ أبرز طرق تنسيق الملابس الكاجوال مثل الأميرات والملكات تعرّفي عليها

بمجرد الحديث عن إطلالات الملكات والأميرات يأتي في ذهننا الملابس الرسمية الأنيقة، ولكن هل فكرت من قبل أن الأميرات ترتدي الملابس الكاجوال؟ في الحقيقة تهتم بعض الملكات باختيار بعض الملابس الكاجوال من وقت لآخر. ولكن يعتنون بتنسيق الملابس العملية بشكل أنيق يمكن أن يتوافق معهن ليصبحن مصدر إلهام للكثير من الفتيات التي تعشق الأزياء الكاجوال.



اهتمت الكثير من الأميرات والملكات بارتداء الجينز بمختلف أشكاله بشكل عصري أنيق يتناسب معهن. فكانت الأميرة ديانا في مقدمة من اختارته حيث كانت ترتدي البنطلون الجينز وتقوم بتنسيقه مع القمصان بشكل عصري وراقي للغاية. بينما فضلت الملكة ماكسيما زوجة ملك هولندا ارتداء الجينز ولكن على هيئة فستان كي يمنحها المظهر الأنيق. أما ميجان ماركل فهي تهتم باختيار الملابس الكاجوال باستمرار فاعتمدت الجاكيت الجينز الذي يعد قطعة أساسية في خزانة أي فتاة لتقوم بتنسيقه مع بنطلون أسود وقميص أبيض بشكل مميز.

كيف نسقت الأميرات والملكات الفساتين الكاجوال؟

تعد الفساتين الكاجوال من القطع المفضلة لدى أغلب الفتيات خاصة في فصل الصيف. لهذا هي أيضًا كانت اختيار أغلب الملكات والأميرات فهناك من اختارت الموديلات البسيطة أو المزينة بنقوش الورود، ولكن أجتمعن على تنسيق الملابس مع الأحذية الإسبادريل الخوص التي تتميز بأربطة على الكاحل. أما ميجان ماركل فارتدت الصندل الفلات ذو الأربطة على الكاحل.

الجمبسوت والسالوبيت قطعة عملية مفضلة لدى الأميرات

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أغلبنا يعشق ارتداء الجمبسوت والسالوبيت الجينز فهو يمنحنا مظهر عصري وعملي رائع خاصة في الأجواء الصيفية وفي العطلات. لهذا كان اختيار الملكات والأميرات، حيث كان السالوبيت الجينز اختيار الأميرة ديانا باستمرار وتفضل تنسيقه مع القمصان البسيطة والمطبوعة. أما الملكة ليتيزيا فختارت الجمبسوت المطبوع بنقوش الورود لتقوم بتنسيقه مع الحذاء الإسبادريل، وأيضًا كان اختيار الملكة ماكسيما.

الملكات والأميرات ترتدي التي شيرت

من منا لا تملك أشكال مختلفة من التي شيرت بخزانة ملابسها وتفضل ارتدائها ولكن هناك بعض الأميرات فضلت تنسيق الملابس معه بشكل أكثر أناقة مثل الملكة رانيا التي اختارته مع تنورة بليسيه لمظهر راقي. بينما اختارت كيت ميدلتون التي شيرت ذو الأكمام الطويلة المقلم الذي دائمًا ما تظهر به كلما أرادت اعتماد إطلالة عملية بسيطة.

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