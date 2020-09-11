نتائج مبشرة للقاح "سينوفاتش" ضد كورونا لدى كبار السن

محمد اسماعيل - القاهرة - أظهرت التجارب السريرية لعقار شركة سينوفاتش الصينية ضد فيروس كورونا في المرحلتين الأولى والثانية في الصين نتائج طيبة تتعلق بالسلامة والمناعة، لدى كبار السن من الأصحاء ممن بلغوا سن الستين أو تجاوزوه.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، تم تجربة العقار "كورونا فاك" على 421 من الأصحاء بين 60 عاما و89 عاما.

وهذه النتائج مماثلة لنتائج دراسات سابقة جرت على بالغين أصحاء في الفئة العمرية 18-59 عاما.

وقال ويدونج ين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسينوفاتش: "اشعر بسعادة كبيرة لأن اللقاح الخاص بنا يظهر نتائج واعدة، خاصة لدى كبار السن الذين يشكلون الفئة الأكثر عرضة للتأثر بوباء كوفيد-19."