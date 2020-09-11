لايف ستايل
شارك مصمم الأزياء إسلام سعد، المسؤول عن إطلالة المطرب الشعبي حمو بيكا وزوجته، الصور الأولى من إطلالة العروس "زوزو" الثانية، وذلك عبر حسابه الشخصي "الإنستجرام".
وأظهرت الصورة، إطلالة مختلفة تمامًا للعروس عن الإطلالة الأولى، حيث بدت بفستان زفاف منفوش، لامع، جاء الجزء العلوي مُرصع بفصوص الألماس، شفاف مُبطن.
كما تميز بكونه بأكمام شفافة من الجوبير، وبموديل الاوف شولدر.
وظهرت عروس المطرب الشعبي، بشعر منسدل "ليس" مع هيد بيس لامع، وطرحة شيفون شفافة.
وكانت العروس ظهرت في بداية الحفل، بفستان آخر، ولوك مختلف تمامًا، من تصميم إسلام سعد، وزوجته المصممة إسراء خالد.
وكان إسلام سعد، مصمم الأزياء، والمسؤول عن تصميم إطلالتي العروس، أكد لـ "هُن" إن إطلالتي العروس، تمت في غضون شهر تقريبًا، خاصة إنها كانت "هاند ميد".
وتابع خلال حديثه لـ "هُن": "الأقمشة والفصوص كلها غالية، والفساتين خدت وقت ومجهود، خصوصًا إن سعرهم عالي أوي".
كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة جديدة لزوجة حمو بيكا في حفل زفافها.. والمصمم: "سعرها عالي أوي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.