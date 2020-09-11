منها الابتعاد والهدوء المفاجئ.. علامات تدل على الانتحار

صحة

زادت حالات الانتحار بطرق مختلفة ولأسباب مختلفة وأحيانا تلعب ضغوط الحياة سببا لتردى الحالة العقلية والنفسية للشخص، ولمنع الشخص من اللجوء إلى الانتحار قدم موقع "Metro" الإلكترونى مجموعة من العلامات التي تدل على إقدام الشخص على الانتحار منها:

علامات تدل على الانتحار المفاجئ

الابتعاد عن الأصدقاء والعائلة

يميل الشخص الذى يفكر في الانتحار إلى الانعزال بنفسه عن الآخرين، وإظهار تغييرات غير عادية في أنماط النوم مثل النوم فترات قصيرة أو لفترات طويلة، والعدوانية والشعور بالتعب.

الابتعاد العاطفي

غالبًا ما ينفصل من يفكرون بالانتحار تمامًا عن الحياة، قد يقولون إنهم لم يعودوا يهتمون بالعمل أو العلاقات أو الهوايات التي اعتادوا الاستمتاع بها، وقد تلاحظ أنهم يبدون بلا عاطفة وبعيدين عنك وعن الآخرين.

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تعتبر العزلة الاجتماعية، مع عزل الشخص نفسه عن الأشخاص الذين يعرفهم، أمرًا شائعًا بين أولئك الذين يفكرون في الانتحار.

لن يفكر بصحته

إذا كان أحد الأصدقاء يخاطر بحياته بشكل مفرط ، فهذه علامة واضحة على أنه قد لا يهتم بما إذا كان سيعيش أو يموت، الشخص الذي يفكر في الانتحار لن يفكر بصحته، ولا يهتم بالأمراض، لذا فهو يهمل مواعيد الطبيب ويتوقف عن تناول الأدوية والطعام بشكل جيد.

البحث عن الوسائل القاتلة

غالبًا ما يبدو هذا كعلامة واضحة على أن شخصًا ما يميل إلى الانتحار.

الهدوء المفاجئ

الهدوء واحد من العلامات الخفية لمن يفكر بالانتحار ومنها عدم الشعور بالقلق والخوف.