خبيرة طاقة تحذر من لون الحمامات الأزرق: "بيزود الطاقة السلبية"

لايف ستايل

عادت الدكتورة سها عيد، خبيرة علم الطاقة، تحذر متابعيها من اختيار ألوان بعينها عند تجهيز منازلهم، من اختيار بعض الألوان بعينها، مؤكدة أن لها تأثيرا سلبيا على أصحابها، فبعدما حذرت مؤخرًا عن ألوان المطابخ السوداء، نصحت "عيد" بالابتعاد عن لوني الأزرق والأسود عند اختيار سيراميك الحمامات.

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ودونت خبيرة الطاقة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" قائلة: "ابتعدوا عن اختيار الألوان الزرقاء أو السوداء للسيراميك والأرضيات لأنها تزيد الطاقة السلبية للحمام وتؤدي إلى وجود أعطال وتلف في السباكة".

وتؤكد خبيرة علم الطاقة، أن 99% من الحمامات الزرقاء أصحابها يعانون من تلفيات ومشاكل في أعطال السباكة والنشع والصرف المادي باستمرار، قائلة: "الحمام بطبعة عنصر مائي والسيراميك الأزرق عنصر مائي وهذا يعني زيادة ضغط الماء طاقيا في مكان مغلق، ما يؤدي إلى تفاقم في أعطال السباكة والنشع ومشكلات كثيرة فالأفضل طاقيا الابتعاد عن اللون الأزرق أو الأسود للسيراميك والأرضيات عند تصميم الحمامات".

وأشارت "عيد" لعدة ألوان يفضل اختيارها، موضحة: "أفضل لون للتواليت والحوض هو الأبيض أما الحوائط والأرضيات فأفضلها البيجات أو السكري أو الحجري أو الرخام البيج أو الأوف وايت أو الأبيض مع الرمادي الفاتح ويمكن استخدام أى لون آخر للسيراميك فيما عدا اللون الأزرق او الأسود أو الأحمر ونحترس من تواجد زخارف ونقوش بكثافة تزخرف الحمام ".