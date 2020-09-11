آخرهن سيدة القطار.. مناصب هامة تقلدتها المرأة في عهد السيسي

علاقات و مجتمع

استطاعت أن تأسر قلوب المصريين بموقف وصفه البعض بـ "البطولى"، فهي نموذج مختلف إنها السيدة صفية إبراهيم التي أطلق عليها لقب "سيدة القطار"، بعدما وقفت أمام "كمساري" القطار، وقامت بدفع قيمة التذكرة لأحد الركاب من العسكريين، وذلك بعد مشادة بينه وبين المسؤول عن تحصيل التذاكر، الذي خيّر المجند بدفع قيمة التذكرة أو مغادرة القطار.

ولم تنته قصة السيدة الخمسينية عند هذا، بل تلقت اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع، ليثني على موقفها البطولي الذي ربما لم يأخذه أي رجل ممن كانوا في محيط الواقعة، بل وتكريمها السبت القادم.

وقررت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، تعيين السيدة صفية إبراهيم المعروفة، عضوة بفرع المجلس بمحافظة الغربية، وسوف يتم استقبالها الأسبوع المقبل بمقر المجلس لتكريمها.

وقبل هذا النموذج المشرف خرجت العديد من السيدات إلى المناصب العليا وكان السبب في اعتماد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على المرأة في العديد من المناصب القيادية.

وفي المناسبات المختلفة، كان يتحدث الرئيس السيسي عن المرأة وكيفية مساندتها في كافة المجالات، ساعيا لتعظيم النساء، واصفهن بـ "الحصن الأمين".

وزيرات في عهد السيسي

منح الرئيس السيسى، الفرصة للمرأة لكى تساهم في عملية التطوير والتحديث التى تقوم بها الدولة المصرية، فى جميع القطاعات، وأعاد إليها حقوقها التى سلبت على مدار عقود ماضية، وهى الفرصة التي لم تتخلى عنها المرأة وتمسكت بها وأثبتت نجاحها في كل المسئوليات التي تولتها.

وإيمانا بقدراتها، دفع الرئيس بالحقائب الوزارية إلى السيدات، ومن الوزيرات اللاتي جلسن على كرسي الوزارة في عهد الرئيس السيسي.

ليلى إسكندر

أدت اليمين الدستورية الثانية في حياتها، بعد أن كانت الأولى في حكومة محلب، وبعد أن كانت وزيرة للبيئة، أدته أخيرا كوزيرة للتطوير الحضارى والعشوائيات، لتتولى مسئولية واحدة من أصعب الوزارات، حيث أصبحت مسئولة عن ملف عشوائيات مصر الذي سبب صداعًا مستمرًا في رأس الدولة، فقد أسند الرئيس هذه المسئولية العظيمة لـ"مرأة مصرية"، وهو ما يعلن بوضوح عن ثقته بقدراتها.

ناهد العشري

هي وزيرة القوى العاملة في وزارتي إبراهيم محلب الأولى والثانية، حصلت على ليسانس حقوق من جامعة عين شمس سنة 1979، ودبلوم قانون اجتماعي من جامعة القاهرة سنة 1997، ثم ماجستير في التشريعات الاجتماعية من جامعة القاهرة سنة 2000، ودكتوراه في نفس التخصص عام 2005.

نجلاء الأهوانى

شغلت منصب وزيرة التعاون الدولي في وزارة إبراهيم محلب الثانية وهي أول حكومة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت تشغل منصب المستشارة الاقتصادية للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وهى شخصية أكاديمية لها أبحاث عديدة في المجالات الاقتصادية، وتولت العديد من المناصب الأكاديمية فقد شغلت منصب المدير التنفيذي وكبير الاقتصاديين بالمركزي المصري للدراسات الاقتصادية، ومنصب مدير مركز الدراسات الأوربية بكلية الاقتصاد.

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داليا خورشيد

شغلت سابقًا منصب وزير الاستثمار خلفًا للوزير أشرف سالمان في وزارة شريف إسماعيل، حصلت على بكالوريوس إدارة أعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبدأت حياتها المهنية المصرفية في البنك التجاري الدولي، ثم تولت منصب نائب رئيس سيتي بنك لمدة 8 سنوات، وفي عام 2005 انضمت لشركة أوراسكوم للإنشاء، وتولت منصب أمين الصندوق فيها، ثم شغلت منصب المدير التنفيذي لأوراسكوم القابضة للإنشاءات، حتى تم تكليفها بتولي مسئولية وزارة الاستثمار.

غادة والى

تعتبر الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، من أقدم الوزيرات في تشكيل الحكومة، إذ تولت المنصب في حكومة المهندس إبراهيم محلب الأولى فبراير 2014، واستمرت فى وزارة محلب الثانية واستمرت فى وزارة شريف اسماعيل ووزارة دكتور مصطفى مدبولى.

سحر نصر

سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، تم تعيينها منذ تشكيل حكومة المهندس شريف إسماعيل في 19 سبتمبر 2015، والتحقت سحر نصر بالجامعة الأمريكية ودرست فيها الاقتصاد، وتخرجت عام 1985 بشهادة البكالوريوس بأعلى مرتبة شرف، وحصلت على الماجستير في الاقتصاد في عام 1990 ونالت سحر نصر الأستاذية من المجلس الأعلى للجامعات بمصر.

نبيلة مكرم

وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج التي تم تعيينها فى حكومة المهندس شريف اسماعيل، عملت في سفارة مصر بعدة دول مثل البرازيل والولايات المتحدة ودبى وتميزت في السلك الدبلوماسى.

هالة السعيد

تم تعيينها وزيرا للتخطيط في التعديل الوزاري 16 فبراير 2017، وهى العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وهى أول عميد منتخب لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة منذ أكتوبر 2011 وحتى 2016، كما شغلت منصب مساعد رئيس جامعة القاهرة لشئون البحث العلمى والعلاقات الخارجية منذ سبتمبر 2013 و حتى 2016.

رانيا المشاط

وزيرة التعاون الدولي الحالية، وشغلت منصب وزيرة السياحة عام 2018.

إيناس عبد الدايم

وزيرة الثقافة، تولت قبل ذلك رئاسة دار الأوبرا المصرية. وهي عازفة فلوت عالمية.

هالة زايد

وزيرة الصحة الحالية.

ياسمين فؤاد

وزيرة البيئة، ومثلت مصر فى العديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية الخاصة بصندوق المناخ الأخضر.

نيفين القباج

تولت منصب وزيرة التضامن الاجتماعي.

نيفين جامع

تولت منصب وزيرة التجارة والصناعة.

90 نائبة داخل مجلس النواب

في عهد السيسي تحت قبة البرلمان، تجلس 90 نائبة على مقاعد المجلس كممثلين للشعب، في انتصار جديد للمرأة المصرية، في ظل مناقشة مشروع تعديل قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، والذي تنص مادته الأولى على تخصيص ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد للمرأة، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%.