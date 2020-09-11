ستعلب كرة القدم مع فريق الرجال.. من هي وكي ناجاساتو النجمة اليابانية؟

علاقات و مجتمع

استطاعت الاختلاف والانضمام إلى لعبة كانت قاصرة على الرجال حيث أعلنت لاعبة كرة القدم اليابانية يوكي ناجاساتو، الانضمام إلى فريق للرجال في اليابان، وستلعب بعقد إعارة مع نادي هايابوسا إيليفن الذي يلعب فيه شقيقها حاليا.

معلومات عن لاعبة كرة القدم يوكي ناجاساتو

توجت بلقب كأس العالم للسيدات عام 2011، كمحترفة مع هايابوسا اليفن الذي يضم شقيقها جنكي، وهو فريق للهواة في مسقط رأسها كاناجاوا.

تبلغ من العمر 33 عامًا.

انفصلت عن زوجها وهو بعمر 28 عامًا، عام 2011 لاختيارها الاستمرار في مجال كرة القدم، بحسب ما ذكرته صحيفة "البيان" الإماراتية.

درست في جامعة توكاى.

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لعبت بمركز مهاجم، مع فريق تشيلسى ونادي فولفسبورج للسيدات ومنتخب اليابان لكرة القدم للسيدات.

وانضمت "ناجاساتو" إلى فريق شيكاغو في 2017 وسجلت العام الماضي ثمانية أهداف.

وحصلت على جائزة الكرة الذهبية هذا العام بعد تألقها في الحملة الناجحة لإقامة كأس العالم لكرة القدم للسيدات في الولايات المتحدة.

وهي مناضلة قوية من أجل العدالة الاجتماعية وقد قادت محاولات للمطالبة بمساواة الأجور في المنتخبات الوطنية الأمريكية بين الرجال والنساء.