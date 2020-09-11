علاقات و مجتمع

أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها عبر حسابها على موقع التواصل "إنستجرام"، بعد إعلان خطوبة شقيقها أمير. ونشرت الفنانة إلهام شاهين صورة تجمع شقيقها أمير وعروسه، من داخل حفل الخطوبة، وعلقت قائلة "مبروك يا أمير يا حبيبي ربنا يسعدك ويفرح قلبك ويفرحني بولادك يا أغلى الناس" Advertisements وكان أمير رافضا لفترة طويلة الزواج بسبب تأثرة بوفاة حبيبته ميرنا المهندس، التي فارقت فارقت الحياة بسبب مرض السرطان، وكان دائما ما يصرح بأنه يرفض الزواج بسبب حبه لميرنا "وينتظر زواجهما في الجنة".

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كانت هذه تفاصيل خبر إلهام شاهين لشقيقها بعد خطوبته: ربنا يسعدك يا أغلى الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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