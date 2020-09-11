بوسي شلبي تنشر صور خطوبة أمير شقيق إلهام شاهين

علاقات و مجتمع

نشرت الاعلامية بوسي شلبي عبر موقع التواصل "إنستجرام"، الصور الكاملة لخطوبة "أمير" شقيق الفنانة إلهام شاهين بالساحل الشمالي، بحضور عدد محدود من الفنانين منهم هنا شيحة. Advertisements وكان "أمير" ظل رافضا الزواج لفترة طويلة، بسبب تأثرة برحيل حبيبته ميرنا المهندس، التي فارقت فارقت الحياة بسبب مرض السرطان، وكان دائما ما يصرح بأنه يرفض الزواج بسبب حبه لميرنا "وينتظر زواجهما في الجنة".

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