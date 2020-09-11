آخرهن اللاعبة اليابانية يوكي ناجاساتو.. سيدات اقتحمن ملاعب كرة القدم

علاقات و مجتمع

أعلنت لاعبة كرة القدم اليابانية يوكي ناجاساتو، الانضمام إلى فريق للرجال في اليابان، وستلعب بعقد إعارة مع نادي هايابوسا إيليفن الذي يلعب فيه شقيقها حاليا، ولم تكن هذه المرة الأولى التي تحترف فيها السيدات لعبة كرة القدم.

يرصد "هُن" في التقرير التالى سيدات اقتحمن ملاعب الرجال

أليكس مورجان

تلعب إليكس مورجان، في المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات، كما أنها واحدة من عضوات نادي أورلاندو برايد.

فازت بالميدالية الذهبية في اولمبياد لندن 2012 وكأس العالم للسيدات 2015 .

كانت "مورجان" تعتبر أصغر لاعبة على قائمة الولايات المتحدة في كأس العالم 2011 لكرة القدم للسيدات.

ولدت 2 يوليو 1989.

باتريتسيا بانيكو

تولت اللاعبة الإيطالية السابقة باتريتسيا بانيكو، مهمة تدريب منتخب الناشئين دون 16 عامًا، لتصبح أول سيدة تدرب فريقًا للرجال في تاريخ كرة القدم الإيطالية، حسبما أفاد موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وكانت بانيكو من أبرز لاعبات المنتخب الإيطالي لكرة القدم قبل اعتزالها، لتشغل منصب مساعدة للمدرب دانييلي تسوراتو، وحلت محله بعد تعيينه مدربًا لمنتخب الشباب.

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تبلغ من العمر 42 عامًا.

سجى كمال

استطاعت سجى كمال، أن تسبق الجميع بخطى بأن تكون أول فتاة سعودية تحترف كرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي عام 2013.

أول بطولة لعبتها سجى عام 2006 في أمريكا، إضافة إلى مشاركاتها مع فريق سعودي في ميلان وإسبانيا.

دخلت سجى موسوعة جينيس كأول لاعبة سعودية تشارك في مباراة كرة عام 2017 فوق جبل "كيليمنجارو" الجبل الأكثر ارتفاعا في أفريقيا.

بدأت سجى لعب كرة القدم منذ كان عمرها 4 سنوات فقط، لكنها اعتزلت كرة القدم العام الماضي.

يوكي ناجاساتو

توجت بلقب كأس العالم للسيدات عام 2011، كمحترفة مع هايابوسا اليفن الذي يضم شقيقها جنكي، وهو فريق للهواة في مسقط رأسها كاناجاوا.

لعبت بمركز مهاجم، مع فريق تشيلسى ونادي فولفسبورج للسيدات ومنتخب اليابان لكرة القدم للسيدات.

أخيرا تم اختيارها أول يابانية تنضم تلعب مع فريق الرجال.