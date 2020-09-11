أخبار من الوطن نيوز
قالت وفاء قطب أصغر مأذونة في مصر، إنها تتعامل مع مختلف المواطنين من أنحاء الجمهورية كافة، مشيرةً إلى أنها تقطن بمحافظة الإسماعيلية، وبالرغم من ذلك فإنها تعاملت مع مواطنين من محافظات القاهرة والسويس والشرقية وبورسعيد.
وأضافت "قطب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور": "كنت في كتب كتاب خلال عام 2017، وأصرت فتاة حاضرة على أن أكتب كتابها، وبالفعل جاءتني هذا العام رفقة أهلها ومعها خطيبها، لكي أكتب كتابها".
وتابعت أصغر مأذونة في مصر، أنها تتعامل مع مهنتها بحب، وهو ما يجعل المواطنين يتمسكون بالتعامل معها ويقبلون عليها، مشيرةً إلى أن الزواج يكون بالقبول وليس بالتلامس بين المأذون والمتزوجين على غرار ما يحدث في بعض الأفلام.
كانت هذه تفاصيل خبر أصغر مأذونة في مصر: لا تلامس بين المأذون والموكلين أثناء عقد القران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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