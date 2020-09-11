سيدة القطار تبكي على الهواء بعد سماع صوت زوجها: بعرفه من دقات قلبه (فيديو)

علاقات و مجتمع

فاجأ محمد أبو صايمة، زوجته السيدة صفية أبو العزم، المعروفة إعلاميا بـ"سيدة القطار" بمداخلة هاتفية على الهواء، معربًا عن فخره بما فعلته، وردود الفعل الواسعة المصاحبة للواقعة.

وبكت "صفية" فور سماع صوت زوجها، وتبادلت السيدة وزوجها الغزل على الهواء قائلة: "أنا بعرفه من دقات قلبه، ده سيدي وتاج راسي، هو عندي بالدنيا واللي عليها، ولما عرف اللي عملته قالي أصيلة يا أم أحمد".

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وقال أبو صايمة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور": "هي ست بيت وأستاذة وهي الضمير كلها، اسألوا جيرانها عليها، وهي حب العمر كله".

وأجهشت الحاجة صفية، خلال حوارها على الهواء، بالبكاء تأثرًا بالكلمات الطيبة التي امتدحها زوجها بها، وواصل زوجها موضحًا، أنه علم بما فعلته مع مجند القوات المسلحة من زملائه: "بعرفك من دقات قلبك..لما اتصلت قالت لي عملت حاجة لوجه الله لقيت الدنيا اتقلبت، والولاد كلموني عشان المواقع كانت عاوزة تتكلم معايا".

قصة سيدة القطار

موقف بطولي بطلتة سيدة أربعينية، تدعى صفية إبراهيم جاء نابعا من غريزة الأمومة، حيث وقفت أمام كمساري القطار، ودفعت تذكرة قيمتها 22 جنيها لأحد الركاب، بعد أن شاهدت مشادة بينه وبين كمساري القطار.

"اقعد يا ابني أنا عندي 3 صبيان زيك".. قالت السيدة الأربعينية، وهي تحاول تهدئة الشاب الذي لم يستطع الدفاع عن حقه أمام محصل التذاكر، الذي تطاول في حقه وحاول إنزاله من القطار، لكن الشاب رفض دفعها الأجرة له، وجمع المبلغ من جيوب حقيبته لرده إليها.