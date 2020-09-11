أمير شاهين يحتفل بخطبته.. والمتابعون: "نسيت ميرنا ولا إيه؟"

علاقات و مجتمع

احتفل الفنان الشاب أمير شاهين، شقيق الفنانة إلهام شاهين، بخطبته على منة جاب الله، في حفل عائلي ضم الأسرتين، وعددا من نجوم الفن.

وشاركت الإعلامية بوسي شلبي متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عدة صور من الخطبة، موجهة التهاني للعروسين.

وأظهرت الصور حضور عدة فنانين، على رأسهم الفنانة سلوى خطاب، والفنانة هنا شيحة.

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وسرعان ما تفاعل المتابعون مع الصور، مهنئين الفنان، وشقيقته بالخطبة والحفل، في حين هاجمه البعض الآخر، بسبب قصة حبه بالفنانة الراحلة ميرنا المهندس، فعلق البعض: "مش قلت مش هتتجوز بعد ميرنا؟"، "انت نسيت ميرنا ولا إيه؟".

يذكر أن أمير شاهين، جمعته قصة حب كبيرة بالفنانة الراحلة ميرنا المهندس، وكشف الفنان من قبل خلال استضافته في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية CBC، عن أسرار علاقة الحب التي جمعته بالراحلة، مؤكدا أنه كان على وشك أن يعلن خطوبته عليها، لكن القدر لم يمهلها.

وأضاف أمير، أن ميرنا هي حب حياته، معبرا عن حزنه الشديد لرحيلها، وذكر أنه حاول الارتباط مرة أخرى لكنه فشل، بسبب اعتزازه رغم محاولات شقيقته إلهام: "بتزن عليا كل يوم وماشية بتجوزني".

وأكد أن "المهندس" بدأت رحلة مرضها منذ أن كانت في الرابعة عشر من عمرها، حتى رحلت قبل 3 سنوات، وكانت لا تزال في سن الثلاثينيات من عمرها.