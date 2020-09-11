تعرفي على فوائد الزيت الليلي لجمال بشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

يمثل الزيت الليلي (Night oil) أحدث صيحات عالم التجميل لما يتمتع به من فوائد لصحة وجمال البشرة.

وأوضحت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن الزيت الليلي يمتاز بتأثر مضاد للشيخوخة بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، ومن ثم فهو يمنح البشرة مظهرا مفعما بالشباب والحيوية.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الزيت الليلي يمد البشرة بمواد الترطيب على نحو كاف، ما يعطي للجسم إشارة لإيقاف الإفرازات الزيتية، ما يعود بفائدة كبيرة على البشرة الدهنية بصفة خاصة؛ حيث يسهم ذلك في تجنب ظهور البثور والشوائب.

وكما يتضح من اسمه يتم استخدام الزيت الليلي قبل الذهاب إلى الفراش؛ حيث إنه يمثل آخر خطوات روتين العناية الليلي. ويراعى تطبيق الزيت الليلي على بشرة نظيفة وجافة؛ حيث يتم توزيع 4 إلى 5 قطرات منه بواسطة راحة اليد على البشرة برفق.