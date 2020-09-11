كتب: هن -
12:26 ص | الجمعة 11 سبتمبر 2020
يعتبر الجمبري الهندي، من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكثيرين نظرًا لمذاقها الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها.
وإليك طريقة عمل جمبري هندي، على طريقة الشيف "الشربيني".
مقادير جمبري هندي
جمبري
بصل مفروم
جنزبيل
كزبرة طازجة مفرومة
كريمة طبخ
معجون طماطم
ملح
فلفل أسود
كاري
كركم
بابريكا
ثوم مفروم
طماطم مفروم
زيت نباتي
طريقة تحضير جمبري هندي
- في مقلاة واسعة على نار متوسطة، يسخن الزيت النباتي ويشوح فيه البصل والثوم حتى تذبل المكونات
- يضاف الزنجبيل والجمبري ويتبل بالملح، الفلفل الأسود، الكاري، الكركم والبابريكا ثم ويقلب جيداً.
- ثم تضاف الطماطم وصلصة الطماطم. يترك المزيج على نار هادئة مع التقليب من حين لآخر حتى يكثف.
- ثم تضاف الكريمة على الخليط ويترك على نار هادئة لحوالي 5 دقائق مع التقليب من حين لآخر.
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