الامارات | أين تذهب.. 10000 برغر مجانية في «ماكار»

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. 10000 برغر مجانية في «ماكار» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجه إلى «ماكار» والبرغر علينا، حيث لدينا 10000 برغر مجانية في «ماكار» وقائمة طعام جديدة وعروض رائعة لك.

والخبر الجميل هو أن لدينا شاشات كبيرة لتشاهد الألعاب الرياضية المفضلة لك مع أصدقائك بينما تستمتع بأحد العروض الرائعة.

لدينا 10000 برغر لذيذة في انتظارك أثناء مشاهدة إحدى الألعاب الرياضية المفضلة أو مجرد الاستمتاع مع أصدقائك.

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تعال استمتع مع أصدقائك طوال اليوم في «ماكار» مع مشروبات مختارة بسعر 29 درهماً.

ويوجد المزيد من العروض، فقط جهز نفسك لتستمتع بالغداء المشوي المكون من لحم البقر أو الدجاج مع كوب من المشروب مقابل 99 درهماً فقط.

الموقع: فندق راديسون بلو، دبي ووترفرونت، منطقة الخليج التجاري، دبي.

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