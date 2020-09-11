الامارات | أين تذهب.. «كافيه 302» في برجمان أرجان روتانا

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. «كافيه 302» في برجمان أرجان روتانا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح فندق برجمان أرجان روتانا، الفندق العصري في قلب منطقة بر دبي مطعم «كافيه 302» الجديد لينضم الى «كافيه 302» في الفندق الشقيق المها أرجان من روتانا.

و«كافيه 302» هو مفهوم عصري جديد يجمع بين المطعم وأجواء المقهى في ملاذ من الألوان الترابية والتصاميم الحديثة، ويوفر مكاناً أنيقاً غير رسمي للاستمتاع بتناول الوجبات الخفيفة والعصائر الطازجة وأجود أنواع القهوة طوال اليوم من الإفطار حتى العشاء.

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وتشمل قائمة الطعام أطباقاً مميزة متوافرة طوال اليوم مثل طبق بيض السلمون المدخن والبنديكت، وطبق سوبر فود والاطباق الجاهزة، مثل ساندوتش كابريزي بانيني المحمص والشوربات، مثل الطماطم المغربية والبصل والأطباق الرئيسة، بما في ذلك البرغر الخاص والدجاج المشوي مع الخضار المقرمشة مع صوص الزعتر.

ويقدم «كافيه 302» في دبي طعاماً صحياً محلي الصنع مصنوعاً من أفضل المكونات ويلبي مجموعة من أفضل التفضيلات الغذائية.

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